الإثنين 6 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تن هاج: هذه التصريحات أخرجت عن سياقها

تن هاج: هذه التصريحات أخرجت عن سياقها
6 مايو 2024 14:34

 
لندن (رويترز)
قال الهولندي أريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد، إن لاعب الفريق برونو فرنانديز سعيد مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وإنه سيستمر معه في الموسم المقبل، بينما تتحدث تكهنات عن مستقبل لاعب الوسط البرتغالي مؤخراً.
وفي مقابلة مع منصة دازون، الأسبوع الماضي، قال فرنانديز إنه سيفكر في مستقبله مع يونايتد بعد بطولة أوروبا 2024 هذا الصيف، مضيفاً أنه سيستمر فقط مع ناديه الحالي إذا اتفق الطرفان على استمرار الارتباط بينهما، ورداً على سؤال حول تصريحات فرنانديز قال تن هاج للصحفيين: «التصريحات أخرجت عن سياقها. أعرف أنه سيستمر مع مانشستر يونايتد، وأعتقد أنه سعيد جداً بوجوده هنا». 
وأوضح المدرب الهولندي أنه «بالتأكيد» يتوقع أن يستمر فرنانديز مع فريقه الحالي حتى نهاية عقده معه في 2026، وأشار إلى أهمية دور فرنانديز في الفريق كمثل أعلى بالنسبة للاعبين آخرين في الفريق، وأضاف تن هاج: «تولي المسؤولية واحد من أهم الأدوار التي يقوم بها كبار اللاعبين هذه الأيام، برونو مثال يحتذى به بالنسبة للاعبين آخرين كثيرين. إنه مقاتل بالفعل. في العام الماضي عندما لعبنا أمام برايتون شارك في المباراة بكاحل متورم. غير معقول فعلاً.
لم يكن قادراً على الركض، لكنه كان في الملعب. دائماً يكون عند حسن الظن، ودائماً يمنح الفريق طاقة. هذه صفات أساسية للنجاح». 

أخبار ذات صلة
ليلة «الفرعون صلاح»!
ماجواير يغيب 3 أسابيع
ايريك تن هاج
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
"أبوظبي للصحة العامة" يوسع نطاق خدماته لتشمل مكافحة آفات الصحة العامة
علوم الدار
"أبوظبي للصحة العامة" يوسع نطاق خدماته لتشمل مكافحة آفات الصحة العامة
اليوم 15:21
عمار بن حميد يعزي سيف الشعفار بوفاة زوجته
علوم الدار
عمار النعيمي يعزي سيف الشعفار بوفاة زوجته
اليوم 15:05
«ماموني فال» و«زاراك معمورة» بطلا كأسي زايد وفاطمة بنت مبارك
الرياضة
«ماموني فال» و«زاراك معمورة» بطلا كأسي زايد وفاطمة بنت مبارك
اليوم 14:51
تن هاج: هذه التصريحات أخرجت عن سياقها
الرياضة
تن هاج: هذه التصريحات أخرجت عن سياقها
اليوم 14:34
«فخر أبوظبي» يستعيد الابتسامة في «الديربي النظيف»
الرياضة
«فخر أبوظبي» يستعيد الابتسامة في «الديربي النظيف»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©