«ماموني فال» و«زاراك معمورة» بطلا كأسي زايد وفاطمة بنت مبارك

مراكش (الاتحاد)

توج «ماموني فال»، و«زاراك معمورة»، و«ولد زينات» أبطالاً لفعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الدورة الثامنة ليوم الإمارات أبوظبي، التي استضافتها حلبة سباق الخيل بمراكش بالمملكة المغربية، على ألقاب الجائزة الكبرى للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ستاليونز، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 550 ألف درهم مغربي، وسط حضور جماهيري غفير من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، دعماً وتشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وهو حدث دولي مهم يجري تنظيمه في العديد من الدول، ويهدف للترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

حضر الفعاليات وقام بتتويج الفائزين، العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وراشد الكعبي من ديوان الرئاسة «مكتب المغرب»، وسعيد العوضي عضو البرلمان الإماراتي للطفل، وعمر الصقلي المدير العام لشركة «سوريك» المنظمة للحدث، وهشام الدباغ ممثل شركة «سوريك»،

وخطف «ماموني فال» لربيعة سيدراتي، وقيادة خالد إيبا، لقب الجائزة الكبرى لكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 320 ألف درهم مغربي، بمشاركة 11 خيلاً، وتفوق البطل بفارق عنق، مسجلاً زمناً قدره 2:24:19 دقيقة.

وحصد «زاراك معمورة» لحميدو محمد، وقيادة إيشى بواروا، سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1900 متر، البالغة جائزته 160 ألف درهم مغربي، بمشاركة نخبة من الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وتفوق البطل بفارق 8 أطوال ومسجلاً 2:27:38 دقيقة.

كأس الوثبة

وواصل الجواد غير المهزوم «ولد زينات» لكمال دايساوي، بقيادة عمر لاكجال، تقديم عروضه الجيدة بالفوز الخامس على التوالي، حين حصد لقب كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته المالية 70 ألف درهم مغربي، للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، متفوقاً بفارق 7 أطوال، ومسجلاً زمناً قدره 2:05:14 دقيقة.