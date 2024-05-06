برشلونة يخطط لتغييرات جذرية!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن تشافي المدير الفني لبرشلونة وديكو المدير الرياضي، بمباركة وضوء أخضر من خوان لابورتا رئيس النادي، يجهزان لعملية تغيير واسعة النطاق في قوام الفريق هذا الصيف.

وكشفت مصادر صحفية عديدة عن أن لابورتا استشاط غضباً بعد الهزيمة المخزية للفريق أمام جيرونا 2-4، في الجولة 34 للدوري الإسباني، وأنه بعد أن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، هب واقفاً أمام عدد غير قليل من مسؤولي النادي الكتالوني، وقال: لا يمكن أن يمر ذلك بسهولة، وكررها أكثر من مرة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب «الليجا»، قبل 4 جولات من نهاية الموسم، ويتفوق عليه جيرونا صاحب المركز الثاني.

وأصبح البارسا مطالباً بالفوز في كل مبارياته القادمة، وانتظار سقوط جيرونا، إذا كان يريد العودة إلى المركز الثاني الذي يؤهله للعب في السوبر الإسباني بداية الموسم المقبل، بعد أن خسر كل الألقاب هذا الموسم.

والمعروف أن السوبر الإسباني يضم أول وثاني الدوري، وطرفي نهائي كأس الملك.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية عديدة أن غضب رئيس النادي لم يشمل اللاعبين وحدهم، وإنما ضم المدرب الذي قرر مؤخراً العدول عن قراره السابق بمغادرة برشلونة بنهاية الموسم، ليكمل العام المتبقي في عقده، وهذا التراجع لم يكن مفيداً على الإطلاق بالنسبة لنتيجة هذه المباراة.

وقالت سبورت إن تشافي وديكو يكثفان العمل من أجل وضع خطة لتعاقدات الموسم الجديد، وكلاهما مصمم على إدخال تعديلات كثيرة في قوام الفريق مع احترام القاعدة المعمول بها في إسبانيا، والتي تلزم أي نادٍ إسباني بالإنفاق والصرف على التعاقدات الجديدة في حدود ما يكسبه وما يوفره من مال في ميزانيته، وإذا توصل البارسا إلى هذه «المعادلة» فإنه يمكنه - وفقاً للصحيفة- أن يعلن بالفعل ثورة تغيير في قوام الفريق برحيل عدد غير قليل من اللاعبين.

وقالت صحيفة «موندوديبورتيفو» إن البلاوجرانا ينشط من أجل التعاقد مع 3 أو 4 لاعبين في وسط الملعب الدفاعي كأولوية أولى وظهير أيسر، كما يستهدف لاعباً في قلب الدفاع ورأس حربة صريح.

وكان تشافي صرح قائلاً: علينا أن نغير الكثير من الأمور الموسم المقبل، وحان الوقت للتخطيط، وسوف نرى ما نريده وما يمكننا عمله.