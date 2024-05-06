«شاي شرودر» يعيد ضبط «مزاج العميد»

معتصم عبدالله (دبي)

اعتادت جماهير «دوري أدنوك للمحترفين» ونادي النصر، مشهد «كوب الشاي» بيد الهولندي ألفريد شرودر المدرب الحالي لفريق نادي النصر، والمدرب السابق للعين في الموسم الحالي 2023- 2024، وهو الأمر الذي بدا أشبه بعادة للمدرب صاحب الفكر المتميز قبل انطلاق المباريات، وخلال فترة ما بين الشوطين.

وقال شرودر في تعليق لـ «الاتحاد»: «هي عادة قديمة منذ أن كنت لاعباً، مروراً بتجربتي الحالية كمدرب في الملاعب والأندية المختلفة، لا توجد أسرار حول الموضوع، فأنا دائماً أفضل الشاي عن القهوة، وأحرص على شربه في أوقات كثيرة ومن بينها أثناء المباريات».

وأعاد شرودر بفضل قراءته الفنية الجيدة، وشخصيته المميزة «ضبط مزاج» النصر وجمهوره، ليتحول «العميد» خلال فترة وجيزة من تولي المدرب الهولندي مقاليد الإدارة الفنية للفريق من مركزه المتأخر في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» إلى مراكز المقدمة، علاوة على التأهل المستحق لـ «الأزرق» إلى نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» على حساب شباب الأهلي، بالفوز 4-3 في مباراة الدور نصف النهائي، حيث تنتظر «العميد» مواجهة ديربي أخرى أمام الوصل في النهائي مساء الجمعة 17 مايو الجاري على استاد هزاع بن زايد.

ويتسق المشوار المميز لـ «العميد» تحت قيادة شرودر مع السيرة المميزة للمدرب الهولندي، والذي لخصه تقرير نشر عبر موقع نادي إياكس الهولندي بعنوان «من هو شرودر»؟ وحوى التقرير إفادات قيمة من مجموعة من لاعبي الفريق تلخصت في تعليق جاء فيه: «شرودر خلق ليكون مدرباً، إنه مدرب يمكنه أن يأخذ الحب ويعطيه، سوف يسير اللاعبون وسط النيران من أجله، وهذا مهم حقاً، ألفريد صادق جداً، ويمكن أن يكون صارماً ونتيجة لذلك يعرف اللاعبون بالضبط أين يقفون في الملعب».

وبرهن شرودر على أفضليته الفنية، بعدما احتفل مطلع مايو الحالي بالحصول على «جائزة أفضل مدرب» في دوري أدنوك للمحترفين لشهر أبريل الماضي، متفوقاً على منافسيه غازي الشمري مدرب اتحاد كلباء، وميلوش ميلوييفيتش المدير الفني لنادي الوصل.

وهي المرة الثالثة التي يحصد فيها شرودر «51 عاماً»، على جائزة المدرب الأفضل الشهرية في موسمه الأول في «دوري أدنوك للمحترفين»، والثانية على التوالي بعد فوزه بجائزة شهر مارس 2024، فيما كانت الجائزة الأولى مع ناديه السابق العين، بنيله جائزة الأفضل في شهر سبتمبر 2023، متفوقاً على منافسيه الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة السابق، والصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي.

وأبدى المدرب الهولندي تواضعاً معهوداً في حديثه عن الفوز بجائزة الأفضل الشهرية للمرة الثالثة على التوالي، وقال: «أشكر إدارة النادي وشركة الكرة برئاسة عبدالله بن طوق، وفريق العمل في الجهاز الفني والإداري والطبي، والنجاح يحسب للجميع وليس للمدرب فحسب، ومن المهم التأكيد على أن الجوائز الجماعية هي الأهم للفرق».

وكانت إدارة شركة الكرة بنادي النصر أعلنت في مطلع مارس الماضي تمديد عقد المدرب الهولندي ألفريد شرودر لعام إضافي حتى نهاية الموسم المقبل 2024- 2025.