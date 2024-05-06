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الرياضة

لوبيتيجي يتوصل إلى اتفاق لتدريب ويستهام

لوبيتيجي يتوصل إلى اتفاق لتدريب ويستهام
6 مايو 2024 16:49

لندن (د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية، أن الإسباني جولين لوبيتيجي، توصل لاتفاق لكي يكون المدير الفني الجديد لفريق ويستهام الإنجليزي لكرة القدم.
وذكرت التقارير أن لوبيتيجي (57 عاماً)، مدرب المنتخب الإسباني وريال مدريد ووولفرهامبتون السابق، قريب من تولي تدريب فريق ويستهام حال رحيل المدرب الحالي ديفيد مويس عن النادي.
وربطت وسائل الإعلام أيضاً اسم المدرب الإسباني بتدريب بايرن ميونيخ.
ويتولى مويس (61 عاماً) تدريب ويستهام منذ عام 2019، ولكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ورفض مناقشة مستقبله مع النادي لحين خوض مباراة الفريق الأخيرة في الموسم الحالي أمام مانشستر سيتي يوم 19 مايو المقبل.
وتلقى ويستهام خسارة كبيرة بخماسية نظيفة أمام تشيلسي يوم الأحد الماضي، لتنتهي آمال الفريق الضئيلة في اللعب في البطولات الأوروبية للعام الرابع على التوالي.
وكان ويستهام، الفائز ببطولة دوري المؤتمر الاوروبي في الموسم الماضي، ودع منافسات الدوري الأوروبي الشهر الماضي، عقب الخسارة في دور الثمانية أمام باير ليفركوزن.
وكان لوبيتيجي قاد وولفرهامبتون للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، ولكنه ترك النادي بعد تسعة أشهر عشية انطلاق الموسم الحالي في أغسطس الماضي، بعد خلاف في مجلس الإدارة.

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