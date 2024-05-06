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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتصدر المرحلة الثانية في «جيرو دا إيطاليا»

«الإمارات للدراجات» يتصدر المرحلة الثانية في «جيرو دا إيطاليا»
6 مايو 2024 17:04

روما (الاتحاد)
حقق السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية فوزاً مهماً، وحصل على القميص الوردي في المرحلة الثانية من سباق جيرو دا إيطاليا، الممتدة على مسار بطول 161 كم، من نقطة البداية في سان فرانسيسكو آل كامبو، وصولاً إلى قمة تل أوروبا» بفارق مريح.
وهاجم المتسابق السلوفيني من مقدمة المجموعة المنطلقة، بعدما تم تحييد 5 دراجين من المتسابقين المنطلقين في الجزء الأول من الطريق الصاعد النهائي بطول 11.8 كم، وبنسبة ارتفاع تدريجي بلغت 6.1%، وهو ما أثار ردة فعل بن أوكونور «فريق ديكاتلون إيه جي 2 أر»، الذي لم يتمكن من مواكبة سرعة أو انطلاقة كابتن فريق الإمارات، مما اضطره إلى التوقف عن متابعته.
كما واصل بوجاتشار الانطلاق بسرعة عالية لتحقيق فوز منفرد، بينما تجمع المنافسون الرئيسيون خلفه، وحاولوا تقليص الفارق، وعند خط النهاية كان تادي بوجاتشار متقدماً بمقدار 27 ثانية على دانييل مارتينيز «الذي حل في المركز الثاني - من بورا-هانسجروهي»، وكذلك على جيرانت توماس «الذي حل في المركز الثالث - من فريق إينوس جريناديرز»، وحصل بوجاتشار كذلك على قمصيه الوردي الأول.
يذكر أن المرحلة لم تسر بسلاسة بالنسبة لمواهب فريق الإمارات، فعلى بعد 11 كيلومتراً من الوصول إلى سفح تل أوروبا، أصيب الإطار الأمامي لبوجاتشار بثقوب، مما تسبب في انزلاقه أثناء اقترابه من المنعطف الأيمن. ولحسن الحظ أنه لم يصب بأذى، وبمساعدة سريعة من سيارة فريقه، حصل بوجاتشار على دراجة جديدة، وبدعم من زملائه، تمكن من اللحاق بالمجموعة الرئيسية من الدراجين.
وعن السباق قال بوجاتشار: «حلمي بالفوز بطواف إيطاليا وارتداء القميص الوردي للمرة الأولى أصبح حقيقة، لقد نجحت خطة فريقنا في هذه المرحلة بشكل مثالي، حيث تصدرت الترتيب العام الآن بفارق جيد، ويمكننا أن نتطلع إلى المراحل المستقبلية، أشعر كذلك بالحماسة للفوز، خاصة لتكريم ذكرى وفاة أحد دراجي فريق الشباب».
ومن المقرر أن يرتدي بوجاتشار بدءاً من المرحلة الثالثة القميص الوردي، متصدراً التصنيف العام بفارق 45 ثانية، ومتقدماً على جيرانت توماس في المركز الثاني، ودانيال مارتينيز في المركز الثالث، وتمتد المرحلة الثالثة لمسافة 166 كيلومتراً من نوفارا إلى فوسانو بطول مسار يتميز بالسهولة النسبية.
ويمثل فوز بوجاتشار النجاح الـ31 لفريق الإمارات في عام 2024، وهي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي يرتدي فيها متسابق فريق الإمارات القميص الوردي، حيث كانت آخر مرة ارتدى فيها متسابق من فريق الإمارات لهذا القميص في سباق جيرو دا إيطاليا عام 2019 من خلال الدراج السلوفيني جان بولانك، في نهاية المرحلة 12 التي بدأت في كونيو وانتهت في بينيرولو.

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