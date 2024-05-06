منتخب قفز الحواجز يواصل النتائج الإيجابية في أوروبا

روما (وام)

يواصل فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة الأوروبية عبر المشاركة في بطولة «مونتي فالكو» بإيطاليا فئة الأربع نجوم، ضمن معسكره الحالي استعداداً لأولمبياد باريس 2024.

ويقام معسكر الإعداد في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وحقق الفارس سالم السويدي المركز السادس على صهوة «فونشيتي» في شوط الجائزة الكبرى فئة الأربع نجوم على حواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، واستكمل استحقاق التأهل الأولمبي للفارس مع الخيل، بعد تحقيق المركز الخامس ببطولة حاكم الشارقة فئة الخمس نجوم، والترتيب الرابع في بطولة الفرسان الدولية بأبوظبي فئة الثلاث نجوم خلال الفترة الماضية.

وفي بقية المنافسات، فاز الفارس علي حمد الكربي بالمركز الثاني في اليوم الأول لشوط الخيول الصغيرة على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، ونال الفارس عبدالله المري المركزين الرابع والعاشر في اليومين الثاني والأخير لشوط الخيول الصغيرة على نفس الارتفاع.وحصد الفارس عمر المرزوقي المركز السابع في الشوط الثاني التأهيلي للجائزة الكبرى على حواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، كما حقق المركز الخامس في اليوم الثاني لتأهيلي الفئة الوسطى على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، بينما نال عبدالله المهيري المركز التاسع في اليوم الثالث لتأهيلي الجائزة الكبرى على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وأحرز سالم السويدي المركز الثامن في شوط السرعة على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم.