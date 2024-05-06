حكم يرتدي كاميرا لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي



لندن (رويترز)

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الحكم جاريد جيليت سيرتدي كاميرا لأول مرة في تاريخ دوري الأضواء خلال مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد اليوم الاثنين في إطار تصوير برنامج ترويجي لحكام المباريات.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للعبة العام الماضي أنه سيجري تجربة استخدام كاميرات على الحكام في دوريات الهواة في إنجلترا في محاولة للتأكد مما إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تساعد في «تحسين سلوك المشاركين واحترامهم تجاه الحكام».

كما استخدم الدوري الألماني «كاميرا الحكم» لأول مرة خلال التعادل 2-2 بين أينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج في فبراير الماضي.

وقالت الرابطة في بيان «سيتمكن المشجعون من مشاهدة اللقطات في وقت لاحق من العام كجزء من برنامج تنتجه شركة خاصة بالدوري يهدف إلى تعزيز فهم وتقدير أساليب الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتكون التقنية من جهاز مثبت على الرأس ومدمج في نظام اتصالات الحكم المعتاد، وتمت الموافقة من جانب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم والدوري الإنجليزي ولجنة الحكام وكلا الناديين على استخدام التقنية لمرة واحدة لأغراض تعليمية. نود أن نشكر كريستال بالاس ومانشستر يونايتد على دعمهما لهذا المشروع».