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20 لاعباً يتنافسون على الانضمام لتشكيلة منتخب السنوكر

20 لاعباً يتنافسون على الانضمام لتشكيلة منتخب السنوكر
6 مايو 2024 19:27

 
دبي (وام)
يشارك 20 لاعباً في البطولة التصنيفية، المؤهلة لاختيار تشكيلة المنتخب الوطني للسنوكر قبل الاستحقاقات المقبلة، والتي تستمر 4 أيام، بتنظيم اتحاد البلياردو والسنوكر، بمقر نادي الاتحاد في دبي، ويشارك منتخبنا الوطني في 3 بطولات خارجية خلال المرحلة المقبلة، هي غرب آسيا والاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر في مملكة البحرين، وتقام منافساتهما تباعاً اعتباراً من 24 مايو الجاري، وبطولة كأس آسيا للفرق والـ6 كرات في العاصمة السعودية الرياض اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.
وقال محمد عبد الله رئيس لجنة المسابقات، مشرف منتخب السنوكر، إن الهدف من البطولة التصنيفية المقامة حالياً، اختيار أفضل تشكيلة من اللاعبين لتمثيل المنتخب الوطني، وأضاف أنه سيتم اختيار الفائزين الثلاثة الأوائل في هذه البطولة، للمشاركة في البطولات المقبلة، بمعدل 3 لاعبين في بطولتي غرب آسيا وكأس الاتحاد العربي، ومثلهم من لاعبي البلياردو، في حين تقتصر المشاركة في بطولة آسيا على لاعبين اثنين فقط من السنوكر.

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