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الرياضة

إصابة 155 ضابط شرطة في مباراة درجة رابعة بالمانيا

إصابة 155 ضابط شرطة في مباراة درجة رابعة بالمانيا
6 مايو 2024 19:44

برلين (د ب أ)
أعربت إيريس سبرانجر وزيرة الرياضة في ولاية برلين عن غضبها الشديد من أعمال شغب الجماهير التي شهدتها مباراة بي.إف.سي. دينامو وإنرجي كوتبوس، التي أقيمت السبت الماضي في دوري الدرجة الرابعة، وتسببت في إصابة 155 ضابط شرطة.
وقالت سبرانجر للصحفيين: «أدين ذلك كلياً، يجب على نادي بي.إف.سي دينامو الآن أن يخبرنا بما سيفعله بقاعدته الجماهيرية. هذه هي أموال دافعي الضرائب التي اضطررنا لاستخدامها مع 1000 ضابط شرطة هناك». ويشتهر نادي دينامو بوجود جماهير متطرفة وأحياناً عنيفة، بينما واجه كوتبوس مشاكل مع الشغب الجماهيري في الماضي.
الجدير بالذكر أن كوتبوس اقترب من الصعود لدوري الدرجة الثالثة.
وأضافت سبرانجر: «إذا تكررت مثل هذه التجاوزات، سنتخذ إجراءات ضدهم. كم يكلف كل شيء، وكيف حدث الضرر في الملعب، ومن الذي يدفع ثمنه، وكيف يريد المشجعون التعامل مع هذا الأمر في المستقبل؟» وأقيمت المباراة عن عمد في ملعب صغير لتفادي حضور الجماهير بكثرة، ولكن اعمال الشغب استمرت وكان لابد من إيقاف المباراة بسبب استخدام الألعاب النارية.
ووفقاً للسلطات، أصيب 116 ضابطاً بالغاز المسيل للدموع، وتعرض28 ضابطاً لاعتداء جسدي، وأصيب 11 ضابطاً بالألعاب النارية. وألقت الشرطة القبض على 74 مشتبهاً بهم على الأقل.

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