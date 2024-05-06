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«الصقور» يتمسك بالبقاء على حساب «النمور»

«الصقور» يتمسك بالبقاء على حساب «النمور»
6 مايو 2024 20:18

فيصل النقبي (كلباء) 
تمسك فريق الإمارات بفرصته في البقاء دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه المهم على اتحاد كلباء 2-1 في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد كلباء ضمن مواجهات الجولة 22 من المسابقة.
ورفع الإمارات رصيده للنقطة 14، محققاً فوزه الثالث بالدوري وبفارق 6 نقاط عن خورفكان و7 نقاط عن اتحاد كلباء ليشعل صراع البقاء.
تقدم «الصقور» بهدفين خلال الشوط الأول عن طريق المتألق مروان فهد، الذي سجل ثنائيته الأولى هذا الموسم، حيث سجل الهدف الأول بالدقيقة 17، ثم أعقبه بالهدف الثاني في الدقيقة 21.
وخلال الشوط الثاني قلص مهدي قائدي الفارق لمصلحة اتحاد كلباء عن طريق ضربة جزاء، احتسبت على دفاع الإمارات، ليرفع عدد اهدافه في المسابقة للهدف العاشر.

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