العين يستعد لـ«نهائي الأبطال» بنقاط خورفكان

معتز الشامي (دبي)

حقق العين فوزاً معنوياً على حساب خورفكان 1-0، بهدف سلطان الشامسي في الدقيقة الـ 26 من المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد، ضمن مواجهات الجولة الـ 22، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي «النسور» في المركز الـ 12، بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة. وبهذه النتيجة، يكون العين قد حقق الفوز في دوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى منذ 52 يوماً، تحديداً منذ فوزه على عجمان في مارس الماضي.

لجأ الجهاز الفني للعين إلى إراحة العناصر الأساسية بالكامل، ودفع بفريق كامل من البدلاء في غياب كل من: سفيان رحيمي، كاكو، يحيى نادر، الكوري بارك، ماتياس بالاسيوس، خالد الهاشمي، كوامي، بندر الأحبابي، والحارس خالد عيسى، ودفع كريسبو مدرب الفريق بكل من: جوسنا في الهجوم، وأتزيلي في الجبهة اليمنى، وسلطان الشامسي في الجبهة اليسرى، كما أشرك في الوسط كلاً من: أحمد برمان، عبد الكريم تراوري، وخالد البلوشي، وفي الدفاع لعب سعيد جمعة، وميشيل، ومحمد شاكر، وسوسو، سولومون، وتولى محمد بو سندة حراسة المرمى.

وسارع العين إلى بسط سيطرته على أرض الميدان منذ الدقيقة الأولى، لتلوح له العديد من الفرص التي وقف لها دفاع خورفكان وحارسه بالمرصاد، وضغط العين هجومياً، ومنع خورفكان من تشكيل الخطورة على مرماه، واستطاع سلطان الشامسي التسجيل بعد 26 دقيقة، مستغلاً كرة عائدة من حارس خورفكان، إثر تسديدة عيناوية ارتدت من الحارس، لينتهي الشوط بتقدم الزعيم بهدف.

وحافظ العين مع مضي دقائق الشوط الثاني على تفوقه الميداني، عبر استمرار الضغط ومقابل محاولات خورفكان بإحكام الدفاع، رغم الفرص التي لاحت للضيوف، والتي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، لتنتهي المباراة بفوز العين بهذا الهدف، حيث يرفع معنويات «الزعيم»، قبل مواجهة يوكوهاما الياباني في ذهاب دوري أبطال آسيا يوم 11 مايو الجاري.