الوحدة والنصر.. «معنويات الكؤوس» لـ«فض الاشتباك»

معتصم عبدالله (دبي)

يسدل الستار مساء اليوم، على «الجولة 22» لدوري أدنوك للمحترفين، بإقامة مباراة أخيرة تجمع الوحدة «الرابع»، أمام ضيفه النصر «الخامس»، في مواجهة منتظرة على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، لـ «فض الاشتباك» على رصيد النقاط الـ 35، والتي تجمع الفريقين.

وتدعم «معنويات الكؤوس» طرفي قمة الليلة بين «العنابي»، المتوج بلقب «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» على حساب منافسه العين 1-0 في النهائي، وضيفه «العميد» المنتشي بتأهله إلى نهائي «البطولة الأغلى» كأس رئيس الدولة، في مواجهة غريمه الوصل، بعد الفوز على منافسه شباب الأهلي 4-3 في «نصف النهائي».

وتتركز الأنظار في القمة المرتقبة على المواجهة الأولى للصربي جوران مدرب «العنابي» أمام فريقه السابق «العميد»، والذي يقوده الهولندي ألفريد شرودر منذ أول مواجهة أمام الوحدة 1-1 في الأسبوع التاسع ضمن الدور الأول للموسم الحالي. وينشد «العنابي» في مباراة الليلة العودة إلى سكة الانتصارات في الدوري، بعد التعثر في آخر ثلاث جولات على التوالي بالخسارة أمام اتحاد كلباء 0-1، عجمان 1-2، والتعادل مع الإمارات 0-0، بيد أن مهمة «أصحاب الأرض» لن تكون سهلة أمام ضيفه «العميد»، الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر 8 مباريات على التوالي، بما فيها التعادل في الجولة الماضية أمام ضيفه اتحاد كلباء 2-2.

وتحمل القمة المرتقبة «الرقم 30» في مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، ويتفوق «العنابي» برصيد 16 انتصاراً، مقابل 4 لـ«العميد»، والتعادل في 9 مباريات، آخرها 1-1 في مباراة الدور الأول للموسم الحالي على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

«السجل 7» حافز «العنابي»

يتسلح «العنابي» في المواجهة أمام ضيفه «العميد» بالحفاظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر 7 مباريات على التوالي في «دوري المحترفين»، ويطمح «أصحاب الأرض» لمعادلة الرقم السابق، بالحفاظ على سجله خالياً من الخسارة أمام النصر في 8 مباريات، والذي تحقق خلال الفترة ما بين 2008 و2012.