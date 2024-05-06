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الرياضة

«سباق رباعي» نحو نهائي «كأس الإمارات للطائرة»

«سباق رباعي» نحو نهائي «كأس الإمارات للطائرة»
7 مايو 2024 01:40

معتصم عبدالله (دبي)
تتجه الأنظار في السابعة والربع مساء غدٍ  صوب صالتي الجزيرة والعين، حيث تحتضن الأولى مواجهة «الزعيم» أمام منافسه الوصل، فيما يلتقي حتا وشباب الأهلي على صالة العين، في الدور قبل النهائي لـ «كأس الإمارات للكرة الطائرة»، آخر مسابقات «فئة الرجال» لموسم 2023-2024.
وشهدت مواجهات الدور التمهيدي، تأهل حتا على حساب بني ياس «حامل اللقب» بالفوز 3-2 بنتائج الأشواط «26-24، 17-25، 17-25، 27-25، 15-9»، فيما تأهل منافسه في نصف النهائي شباب الأهلي بتخطي عجمان 3-1 بنتائج الأشواط «25-20، 25-23، 22-25، 25-19».
في المقابل، حجز العين مقعده في الدور قبل النهائي بفوزه المثير على الجزيرة 3-2 بنتائج الأشواط «24-26، 25-18، 22-25، 25-20، 15-10»، فيما جاء تأهل الوصل على حساب غريمه النصر في «الديربي» بالفوز 3-1 بنتائج الأشواط «25-22، 25-13، 18-25، 25-20».  وتقام مسابقة «كأس الإمارات» في الدورين التمهيدي وقبل النهائي بنظام خروج المغلوب، وتُلعب المباريات على ملاعب محايدة، حيث من المنتظر إقامة النهائي المرتقب في 12 مايو الجاري في ختام منافسات الموسم.
وتوزعت ألقاب المنافسات الثلاث لفئة الرجال في مسابقات الطائرة للموسم الحالي، ما بين شباب الأهلي المتوج بلقبي كأس نائب رئيس الدولة، والسوبر، فيما ظفر الجزيرة بلقب درع الدوري، في الوقت الذي تتنافس فيه فرق العين والوصل وحتا وشباب الأهلي على لقب كأس الإمارات.
وراعت قرعة كأس الإمارات للكرة الطائرة، في الدور التمهيدي وضع الجزيرة بطل الدوري لموسم 2023-2024 على رأس المجموعة الأولى، وبني ياس حامل لقب النسخة الأخيرة للكأس في المجموعة الثانية، مقابل إجراء قرعة لتوزيع بقية الأندية.

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من جهته، أشاد محمد سيف النعيمي عضو لجنة تسيير الأعمال بشركة نادي العين للألعاب الرياضية مشرف كرة الطائرة بالأداء الذي ظهر به الفريق أمام الجزيرة، وأن الإصرار والعزيمة وروح الفريق الواحد هي سر نجاحنا في هذا اللقاء، والذي أوصلنا إلى نصف النهائي. 
وأكد النعيمي على التركيز في المرحلة المقبلة، وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «نلعب في مواجهة الوصل والذي قدم مستويات جيدة في الموسم الحالي، ونافس على أغلب بطولات الموسم، ويجب علينا التحضير بصورة جيدة نستطيع من خلالها الوصول إلى نهائي أغلى البطولات».
وأضاف: «لم نظهر هذا الموسم بشكل المطلوب لطائرة الزعيم التي ابتعدت عن الألقاب لفترة طويلة، ونطمح من خلال هذه البطولة أن نعود لحصد الألقاب، والرجوع إلى مكاننا الطبيعي في الكرة الطائرة الإماراتية وتحقيق المزيد من البطولات».

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