منتخبنا للناشئين يستهل مشواره في «آسيوية الجو جيتسو» بحصد 9 ميداليات

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس منافسات فئتي الشباب والناشئين تحت 16، و18، و21 عاماً ضمن فعاليات النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجو جيتسو التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وللمرة الأولى في تاريخ بطولة آسيا، جرى تخصيص منافسات لفئة الناشئين للبنين والبنات، واستهل نجوم منتخبنا الوطني مشاركتهم بتحقيق إنجاز جديد بحصولهم على 9 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين، وفضيتين و5 ميداليات برونزية.

وتوّج بالذهب كل من نجلاء هاشم وزن 48 كجم، وحنين الخوري وزن 57 كجم، وبالميدالية الفضية كل من علي النجار وزن 40 كجم، وحمدان النجار وزن 48 كجم، فيما حصد الميداليات البرونزية كل من إليازية الجنيبي وزن +63 كجم، وغلا الحمادي وزن 44 كجم، وزايد الحوسني وزن +77 كجم، وسيف البلوشي وزن 44 كجم، وسيف حمد العامري وزن 62 كجم.

وأشاد فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو بالأداء القوي للاعبي المنتخب الوطني، مشيرا إلى أن التألق والاحترافية والالتزام التي أظهرها أبناء وبنات الإمارات مؤشر قوي على كفاءة خطط الاتحاد في الاستثمار بالمواهب الصاعد.

ويقول الشامسي: «اتسم أداء أبطال المنتخب اليوم بالمهارة والتصميم والانضباط، ونحن على ثقة بأن الجيل القادم من اللاعبين سيترك بصمة كبيرة في مسيرة الإنجازات الرياضية للدولة».

ويضيف: «أداء أبنائنا هو نتاج للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستنيرة في ترسيخ تفوق الدولة على خارطة رياضة الجو جيتسو العالمية، إضافةً إلى الجهود الحثيثة للاتحاد في ترجمة هذه الرؤية واقعاً ملموساً. نشعر بالفخر لأن العاصمة أبوظبي هي الوجهة الأولى لصنع القرارات المتعلقة بتطوير الرياضة وتعزيز انتشارها على مستوى القارة والعالم، وتمثل إضافة منافسات فئتي الشباب والناشئين إلى بطولة آسيا للجوجيتسو خطوة مدروسة وموفقة في الاتجاه الصحيح».

بدوره توجه طارق علي، الأمين العام للاتحاد الباكستاني للجو جيتسو بالشكر إلى الاتحادين الآسيوي والإماراتي على هذا المستوى الرفيع من التنظيم والاستضافة للبطولة بنسختها الثامنة، موضحاً بأن الإقبال الكبير على المشاركة والمستوى التنافسي العالي يعكسان مدى التطور الذي تحرزه الرياضة في آسيا والآفاق المستقبلية المبشرة التي تنتظرها.

وتابع: «أظهر المنتخب الباكستاني أداءً جيدا خلال البطولة، رغم أنه يضم عدداً قليلاً من اللاعبين، حصلنا على ميداليتين برونزيتين في فئة الكبار ونتطلع إلى تحقيق نجاح أكبر ونتعاون عن كثب مع الاتحادين الآسيوي والإماراتي لتسريع وتيرة تطوير الرياضة في باكستان. ووقعنا مؤخراً مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي، لمدنا بالدعم في توفير المزيد من المدربين والفرق الفنية وتنظيم ورش العمل والبرامج التعليمية».

وعلى صعيد منافسات فئات الجو جيتسو المختلفة التي تندرج ضمن البطولة، تألقت منتخبات أوزبكستان وكازاخستان وفييتنام بشكل لافت، حيث قدّم لاعبوها أداء قويا قادهم إلى التتويج في عدد من فئات المنافسة، وفي هذا السياق تقول لاعبة المنتخب الأوزبكي أيدانا أشيربيكوفا التي حققت ذهبية تحت 21 عاماً وزن 48 كجم: «الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا كان بمثابة حلم. أنا سعيدة جداً بهذا الإنجاز وبتمثيل أوزبكستان في هذا الحدث الكبير. أجواء المنافسة الاستثنائية تدفعنا لبذل المزيد من الجهد. ما تحقق لم يأت من فراغ فقد بذلت جهوداً كبيرة في التحضير لهذا الاستحقاق. أشكر دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي على هذا التنظيم المثالي للبطولة».

مهارات عالية

قال إبراهيم الحوسني، مدرب منتخبنا الوطني لفئة الناشئين: «قدم أبطال المنتخب أداءً يعكس مهاراتهم الفريدة والجهود الدؤوبة التي يقدمها المدربون والطاقم الفني. كما يأتي ذلك ثمرة التدريب المتواصل والاستعدادات الفنية التي ركزنا من خلالها على بناء منتخب تنافسي».

وأضاف: «نجح أبطالنا في تنفيذ تقنياتهم بدقة ومهارة، وأظهروا قدراً كبيراً من القوة البدنية والذهنية. وما قدمه أبناؤنا وبناتنا حتى الآن يدعو للفخر، ويعكس حرصهم والتزامهم بتمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة»، وتابع: «نتطلع قدما إلى منافسات فئة تحت 18 عاماً اليوم، وأنا على ثقة بأننا سنكون على موعد جديد مع الإنجازات والميداليات الملونة».

تجربة جديدة

عبرت نجلاء هاشم لاعبة المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً عن سعادتها بالحصول على ذهبية وزن 48 كجم، وقالت: البطولة تمثل تجربة جديدة لنا، ونحن نملك قدرات ومهارات عالية على ضوء استعداداتنا وبرامج تدريباتنا المعتمدة واستراتيجيتنا.. ركزت خلال النزالات على اللعب بتوازن وإيجاد اللحظات المناسبة لمفاجأة الخصم، وتقدمت بالشكر للجهاز الفني على الإعداد والتجهيز لخوض منافسات على هذا المستوى في مواجهة أقوى اللاعبين.

لحظات صعبة

قالت حنين الخوري لاعبة المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً صاحبة إنجاز ذهبية وزن 57 كجم: «دخلت أجواء المنافسة واضعة نصب عيني الفوز في كل النزالات.. كانت تجربة مليئة بالتحديات واللحظات الصعبة، وكل نزال كان يختلف عن الآخر نظرا لتفاوت مستويات المنافسين.. لكنني راضية عن أدائي والتتويج بهذه الميدالية المهمة، لقد أضافت المشاركة في بطولة قارية من هذا المستوى المتقدم الكثير إلى مهاراتي».