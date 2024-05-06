«الإمبراطور» و«الفرسان» يواصلان «سباق القمة»

معتصم عبدالله (دبي)

استمر «سباق القمة» في «دوري أدنوك للمحترفين»، ضمن مباريات «الجولة 22»، بفوز الوصل «المتصدر» برصيد 55 نفطة خارج قواعده أمام مضيفه البطائح 4-1، وتفوق شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 46 نقطة على ضيفه الشارقة 3-1، وتخطى العين «الثالث» وله 39 نقطة من 20 مباراة عقبة ضيفه خورفكان بالفوز 1-0، فيما عاد الإمارات «قبل الأخير» بفوز ثمين من ملعب اتحاد كلباء 2-1.

وقطع «الإمبراطور» خطوة جديدة في طريق استعادة «اللقب الغائب» بالتفوق أمام مضيفه «الراقي» برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بن محمد بالشارقة.

ومنح كايو كانيدو «الإمبراطور» أسبقية التقدم بالهدف الأول من كرة رأسية في الدقيقة 13، وهو الهدف العاشر للأصفر في الدوري من «الكرات الرأسية»، وأضاف علي صالح الهدف الثاني في الدقيقة 20 بعدما ما تابع كرة من ركلة ركنية، قبل أن يعزز فابيو ليما تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 34 بعد كرة هيأها كايو من تمريرة بـ «كعب القدم» داخل منطقة الجزاء.

وقلص محمد راشد الفارق بتسجيله هدف البطائح الأول في الدقيقة 41 مترجماً عرضية سيكو بابا من الجهة اليمنى، وهو الهدف 30 لـ «الراقي» في 20 مباراة في الدوري، ليعادل حصيلة أهدافه في الموسم الماضي 2022-2023.

وفي الشوط الثاني، أكد نيكولاس خيمنيز أفضلية الوصل بتسجيله هدف فريقه الرابع من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71، وهو أول أهداف «الإمبراطور» من خارج منطقة الجزاء في الدوري خلال الموسم الحالي.

في المقابل، حول شباب الأهلي تأخره أمام ضيفه الشارقة بهدف إلى فوز 3-1 على استاد راشد، وافتتح البرازيلي كايو لوكاس العائد لمعانقة الشباك بعد صيام أكثر من شهرين منذ فبراير الماضي، التسجيل للملك من «ركلة جزاء» في الدقيقة 10 ارتكبت مع اللاعب نفسه، قبل أن يرد «أصحاب الأرض» سريعاً بهدف التعادل بوساطة يحيى الغساني في الدقيقة 17، مستفيداً من تمريرة سعيد عزت الله، وهو الهدف الثالث للغساني من أصل 5 سجلها في الدوري في آخر ثلاث مباريات على التوالي.

ومنح «البديل» إيجور جيسوس «الفرسان» التقدم بالهدف الثاني من كرة رأسية في الدقيقة 67، من أول لمسة بعد 83 ثانية من دخوله بديلاً للأرجنتيني كارتابيا صاحب الهدف الأول، وعاد اللاعب نفسه ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث للفرسان في الدقيقة 86 مترجماً تمريرة يحيى الغساني من خطأ عثمان كامارا لاعب الشارقة.

وعلى استاد هزاع بن زايد، استعاد العين ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الأربع الماضية للدوري، بالفوز على ضيفه خورفكان 1-0، وسجل سلطان الشامسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26، ليرفع العين رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، مقابل 20 للنسور في المركز الثاني عشر.

ومثلت المواجهة أمام «النسور» التي خاضها «الزعيم» بتشكيلة غلبت عليها عناصر الدكة من لاعبي الاحتياط، «البروفة الأخيرة» قبل مباراته المرتقبة أمام مضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا 2023- 2024 السبت المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في 25 مايو الجاري بالعين.

وعاد الإمارات بفوز ثمين من ملعب مضيفه اتحاد كلباء 2-1، وتقدم الضيوف بهدفي مروان فهد في الدقيقتين 16 و21، وقلص مهدي قائدي الفارق بتسجيله هدف «النمور» الوحيد من «ركلة جزاء» في الدقيقة 88، ورفع «الصقور» الذي احتفل بثالث انتصاراته في الدوري والثاني خارج قواعده بعد الأول أمام خورفكان 2-0 في الجولة الثالثة، رصيده إلى 14 نقطة ليبقي على آماله في «صراع البقاء» قائمة، مقابل بقاء «النمور» برصيد 21 نقطة في «المركز 11».