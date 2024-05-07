جماهير خورفكان تطالب بإقالة نيبوشا

فيصل النقبي (خورفكان)

بعد الخسارة أمام العين، ضمن مواجهات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، طالبت جماهير خورفكان الغاضبة، بإقالة المدرب نيبوشا، والاستعانة بمدرب طوارئ، نظراً للنتائج السلبية الأخيرة للفريق، والخسارة أمام المنافس، وهو يلعب بالتشكيلة الاحتياطية بهدف نظيف.

وتدرس الإدارة الموقف بشكل متكامل، نظراً لصعوبة المباريات المتبقية للفريق وتتابعها، حيث يلعب الفريق أمام الجزيرة في المؤجلة يوم الجمعة المقبل، ثم يلعب مع النصر بعدها بعدة أيام وكلها خارج ملعب خورفكان، لتبقى كل الاحتمالات واردة، بعد الموقف الصعب، الذي يعيشه «النسور»، وفارق 6 نقاط بينه وبين الإمارات.

وتلقى الفريق منذ بداية الدور الثاني 6 هزائم أمام شباب الأهلي والوصل والبطائح والإمارات وعجمان والعين، وفاز على حتا وبني ياس فقط، وله مؤجلة أمام الجزيرة، ويقبع بالمركز الـ 12 برصيد 20 نقطة.