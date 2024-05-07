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اتحاد الكرة البرازيلي يدعم المتضررين من الفيضانات

اتحاد الكرة البرازيلي يدعم المتضررين من الفيضانات
7 مايو 2024 11:04

ريو دي جانيرو (أ ف ب)
أطلق الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حملة لجمع التبرعات لدعم الضحايا والمتضررين جراء الفيضانات التي دمرت ولاية ريو جراندي دو سول، في جنوب البلاد، مُتسببةً بمقتل 78 شخصاً على الأقل ونزوح نحو 90 ألف نسمة من منازلهم.
وتأثر الناديان الرئيسيان في العاصمة الإقليمية بورتو أليجري، إنترناسيونال وجريميو، بشكل مباشر بسبب الفيضانات المدمّرة، حيث غمرت المياه مراكز التدريب، وحوّلت الملاعب إلى أحواض سباحة عملاقة.
وأعلن الاتحاد البرازيلي عن إنشاء منصة لجمع التبرعات وشارك لاعبون بارزون في هذه الحملة، على غرار فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، والشاب إندريك (17 عاماً)، ودانيلو، قائد الفريق خلال المباراتين الأخيرتين لـ «سيليساو»، ونيمار المصاب حالياً والمدرب دوريفال جونيور.
وانضم إلى الحملة لاعبون سابقون تألقوا في أندية جنوب البرازيل على رأسهم رونالدينيو (44 عاماً)، المتحدر من بورتو أليجري والذي استهل مسيرته في نادي جريميو، ودونجا، البالغ 60 عاماً (لاعب خط الوسط والمدرب السابق للمنتخب) وباولو روبرتو فالكاو (70)، من بين عدة لاعبين ارتدوا قميص إنترناسيونال.
كما تضامن الناديان، اللذان عادة ما يكون التنافس بينهما على أشده، لتخطي هذه المنحة.
وقال الدولي الأوروجوياني سيرخيو روشيه حارس مرمى إنترناسيونال، لاذاعة جاوتشا المحلية: «نحن جميعاً في نفس الجانب»، في حين كان يوزّع الطعام على المتضررين من الفيضانات إلى جانب زميليه الإكوادوري إينر فالنسيا وتياجو مايا لاعب وسط ليل الفرنسي السابق.
وفي نادي جريميو الذي اشتهر بـ «الألوان الثلاثة» الأزرق والأبيض والأسود، قام حارس المرمى كايكي برحلات عديدة على متن دراجته المائية لإنقاذ الأشخاص المعزولين بسبب الفيضانات التي حولت العديد من الشوارع إلى أنهار في بورتو أليجري.
وتبرع دييجو كوستا (35 عاما) الذي نال الجنسية الاسبانية ودافع عن منتخب «لا روخا» في 24 مباراة دولية، وارتدى قميص تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، والذي يلعب حالياً مع جريميو، بأربعة زلاجات نفاثة.
وتم إجلاء مدرب الفريق ريناتو جاوتشو من الفندق الذي يقيم فيه بسبب الفيضانات، وأرجأ الاتحاد البرازيلي مباريات الفرق الـ11 في ولاية ريو جراندي دو سول التي تتنافس في البطولات الاحترافية، من الدرجتين الأولى إلى الرابعة.

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