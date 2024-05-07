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الرياضة

«الليجا»: جيرونا من «المظاليم» إلى «الأبطال» في 3 مواسم

«الليجا»: جيرونا من «المظاليم» إلى «الأبطال» في 3 مواسم
7 مايو 2024 11:10


مراد المصري (أبوظبي)
استعرضت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إنجاز جيرونا، أحد أندية مجموعة السيتي الكروية، بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، في خطوة وصفتها الرابطة بالكبيرة للغاية التي تحققت لأول مرة في تاريخه النادي الممتد 94 عاماً، والأهم أنها جاءت لفريق كان في دوري الدرجة الثانية الإسباني قبل ثلاثة مواسم فقط.
جيرونا حقق المركز السادس في دوري الدرجة الثانية موسم 2022-2021، ليكمل رحلة الصعود عبر الملحق الختامي الذي تتنافس فيه أربعة فرق على البطاقة الأخيرة للوجود في دوري «الأضواء»، ومباشرة في الموسم التالي بين «الكبار» فرض الفريق نفسه تدريجياً بعدما حقق المركز العاشر.
ثم في الموسم الحالي 2023-2024، ارتفعت طموحات جيرونا، ولعل النجاح الإداري تحقق بفضل الصفقات منخفضة التكاليف التي قام بها، إلا أنها حققت فوائد فنية كبيرة للغاية تتخطى القيمة المالية.
في مركز قلب الدفاع، وصل المخضرم دالي بليند في صفقة انتقال حر، ليجلب خبرته إلى الخط الخلفي، بينما وصل إريك جارسيا على سبيل الإعارة من برشلونة، وفي خط الوسط، كانت التعاقدات ذكية مع إيفان مارتن وبورتو، وسجل الأول خمسة أهداف، والثاني سبعة أهداف، بما في ذلك هدفان في الانتصار على برشلونة.
بعد ذلك، كان هناك وصول المهاجم الأوكراني أرتين دوفبيك، الذي سجل لحد الآن 20 هدفاً ليتصدر قائمة هدافي الدوري، كما وصل الجناح البرازيلي سافيو أيضاً في الصيف الماضي، حيث سجل ثمانية أهداف، وصنع تسعة، ولعل من يستحق الإشادة على هذه الصفقات هو كيكي كارسيل، المدير الرياضي لجيرونا.
ويستحق المدرب ميتشل أيضاً أن يستمتع بمجد هذه التحفة الفنية، لأنه لم يقم ببناء فريق ناجح فحسب، بل قام ببناء فريق ممتع أيضاً، حيث يسجل جيرونا 2.15 هدف في المباراة الواحدة هذا الموسم، ويلعب دائماً بأسلوب هجومي. لم يتم تحقيق ذلك من خلال أي نوع من النظام الصارم، حيث استخدم ميتشل العديد من التشكيلات المختلفة طوال الموسم، من 4-1-4-1، إلى 4-2-3-1، و3-4-3. حتى مع تعرض جيرونا للعديد من الإصابات خلال الموسم، كان المدرب مرناً ومتكيفاً، ودائماً ما يجد الحلول، ويحقق نتائج إيجابية.
وكان بارزاً تألق الفريق على ملعب مونتيليفي، حيث فاز بـ 14 مباراة، وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة من أصل 17 مباراة حتى الآن، وسجل 46 هدفاً، وهو أكبر عدد من الأهداف التي سجلها أي فريق على أرضه في المسابقة.
وتحدث ميتشل لوسائل الإعلام عن مدى أهمية هذا الإنجاز للنادي، قائلاً: «ما حققناه هذا العام أمر لا يصدق وتاريخي، المشروع الذي قمنا به عظيم، لقد تمكنا من العمل والنمو يوماً بعد يوم، وهكذا انتقلنا من دوري الدرجة الثانية إلى دوري أبطال أوروبا، ونحن نستحق ذلك».

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