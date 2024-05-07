منتخب اليد ينتظر «خطة التجهيز» لـ «آسيوية الناشئين»

رضا سليم (دبي)

يناقش اتحاد اليد في اجتماعه المقبل خطة إعداد منتخب الناشئين، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ10 للناشئين لكرة اليد «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، والمؤهلة لبطولة العالم 2025، التي تستضيفها إيران، خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبلين، وسيتم عرض خطة الإعداد التي قدمها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خالد أحمد البلوشي.

وأكد ناصر الحمادي، أمين عام اتحاد اليد أن تجهيز المنتخب للبطولة الآسيوية من ضمن أولويات الاتحاد في الفترة الحالية من أجل الظهور المميز في البطولة الآسيوية، خاصة أن المنتخب شارك في دورة الألعاب الخليجية «الإمارات 2024»، واحتك مع 5 منتخبات خليجية منها، 4 منتخبات مشاركة في البطولة، وكانت التجربة جيدة للغاية، خاصة أن الدورة كانت المحك الأول للاعبين.

وقال خميس السويدي، مدير منتخب الناشئين: «مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في الألعاب الخليجية هم في القائمة، استعداداً للبطولة الآسيوية، وننتظر اعتماد البرنامج من قبل مجلس إدارة الاتحاد، للبدء في تنفيذه، ويشتمل على تجمعات داخلية ومباريات، ونأمل الخروج في معسكر خارجي لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب».

وأضاف أن المشاركة في الألعاب الخليجية كان لها مكاسب كثيرة على المستويات الفنية كافة وخبرات اللاعبين وقدرة التعامل مع المباريات، والضغوط التي يشعر بها اللاعب بخلاف المباريات الودية، وأمور كثيرة كان يفتقدها اللاعب، مشيراً إلى أن المنتخب خليط من لاعبي مرحلتي الأشبال، وقال: «لدينا 11 لاعباً في الأشبال و7 لاعبين في الناشئين، وهذه المجموعة تمثل مستقبل كرة اليد الإماراتية بشرط الاستمرار، سواء في التجمعات، أو المشاركة في البطولات من أجل المحافظة على هذا الجيل».

يذكر أن منتخبنا بالمجموعة الثانية مع منتخبي السعودية وقطر، فيما تضم المجموعة الأولى إيران والعراق والهند، وتضم الثالثة منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين والصين تايبيه، وتضم الرابعة منتخبات اليابان والكويت والصين والأردن، وهي المجموعة الوحيدة التي تضم 4 منتخبات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني.