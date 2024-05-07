تن هاج: الهزيمة مستحقة نحن نتحدث عن مانشستر يونايتد!!

لندن (د ب أ)

أثنى إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على جماهير فريقه لمؤازرتها الكبيرة الفريق، رغم الضربة الموجعة التي تعرض لها خلال لقائه مضيفه كريستال بالاس، وتلقى يونايتد خسارة قاسية برباعية في ختام المرحلة الـ36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليواصل الفريق نتائجه المهتزة في المسابقة، بعدما حقق انتصاراً وحيداً فقط في مبارياته السبع الأخيرة، ويتجمد رصيده عند 54 نقطة من 35 لقاء في المركز الثامن بترتيب المسابقة. بعد المباراة، اعترف مدرب يونايتد بأن أداء الفريق لم يكن جيداً بما يكفي بأي حال من الأحوال، موجهاً الشكر للجماهير على التشجيع المستمر حتى صافرة النهاية، ومشدداً في الوقت ذاته على المشاكل الكبيرة التي يعانيها الفريق هذا الموسم.

وقال تن هاج: «بكل تأكيد أداؤنا لم يرتق للمستوى المطلوب، ولم يكن جيداً بما يكفي. نشعر بقدر كبير من الإحباط، ولكن الجماهير ساندتنا ،ووقفت بجانبنا طوال الوقت، وسنواصل القتال كما فعلت جماهيرنا. أشكر المشجعين بشدة على دعمهم وتشجيعهم لنا. بالتأكيد يرون أننا نعاني بعض المشاكل، وعلينا أن نبقى متحدين، ونتحمل المسؤولية».

أضاف تن هاج، في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه: «نحن نتحدث عن مانشستر يونايتد، لذا بالطبع يجب أن يكون الأداء أفضل من ذلك. إنها هزيمة مستحقة، واللاعبون الذين لعبوا المباراة كان يجب أن يقدموا أداء أفضل من هذا. هناك دائماً أسباب للتراجع في المستوى. الكل يرى المشاكل التي نعاني منها في خط الدفاع، ولكن في النهاية هذه مشكلتنا، وعلينا أن نتعامل معها».

أوضح مدرب يونايتد، «أقدر مشاركة جوني إيفانز بديلاً لهاري ماجواير، ولكنه لم يكن جاهزاً بنسبة 100% لبدء هذه المباراة. لقد تدرب ليومين فقط، وهذا مثال فقط على المشاكل التي نعاني منها في الدفاع. إكماله المباراة أمر يستحق التقدير، ولكنه بالطبع لم يكن ليقدم نفس الأداء الذي كان ليقدمه لو كان جاهزاً كلياً».

شدد تن هاج «لقد عانينا مشاكل كبيرة طوال الموسم، وهذه هي الهزيمة الرابعة لنا هذا العام. استطعنا أن نتعامل مع مشاكلنا بشكل جيد عدة مرات»، وتابع، «أنا لا أفكر في مستقبلي. مهمتي هي تحضير الفريق للمباريات بأفضل شكل ممكن، وأنا ملتزم بذلك. كما قلت: نحن نعاني مشاكل كبيرة عدة، وتركيزي ينصب بالكامل على تحسين أداء الفريق. هذا فقط ما أفكر فيه».

أكد تن هاج «لا يمكن تحميل لاعب واحد سبب الهزيمة، فهي هزيمة للفريق كله في النهاية. الفريق يفتقد التنظيم في بعض الفترات، مثلما حدث في الهدف الأول، وهذا غير مقبول، ولا يجب أن يحدث». واختتم المدرب الهولندي تصريحاته قائلاً: «إنها هزيمة كبيرة ومحبطة بكل تأكيد. مع ذلك بقي لنا ثلاث مباريات بتسع نقاط، ويتعين علينا أن نقاتل بقوة من أجل حصد هذه النقاط التسع. ينبغي لنا تصحيح المسار في المباراة المقبلة. نحتاج للتعلم من أخطاء هذه المباراة، وتقديم أداء أفضل».