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الرياضة

كأس الإمارات للسلة يدخل «النظام العالمي»

كأس الإمارات للسلة يدخل «النظام العالمي»
7 مايو 2024 12:00

علي معالي (دبي)
أعلن اتحاد كرة السلة تطبيق نظام التصنيف الدولي الصادر من الاتحاد الدولي للعبة (فيبا)، لمبارياته في بطولة كأس الإمارات التي يشارك فيها 7 أندية وهي شباب الأهلي والنصر والبطائح والشارقة والوصل والوحدة والظفرة، حيث تقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، وفي هذه الحالة سيتم احتساب نتيجة المباراتين بصورة مجمعة، وفي حال تعادل فريقين في مباراة الذهاب مع نهاية المباراة بنتيجة مثلاً (80-80)، فلن يتم لعب أي وقت إضافي، وتعتبر المباراتان بمثابة مباراة واحدة مدتها (80 دقيقة).
وإذا كانت النتيجة الإجمالية لكلتا المباراتين متعادلة، فيجب مواصلة المباراة أكبر عدد من الأوقات الإضافية لمدة 5 دقائق حسب الضرورة لكسر التعادل، والبند الأخير في هذه اللائحة الجديدة بأن الفائز في سلسلة المباريات هو الفريق الذي ينتصر في كلتا المباراتين، أو سجل أكبر عدد من نقاط اللعبة المجمعة في نهاية المباراة الثانية، إذا فاز كلا الفريقين بمباراة واحدة.
من ناحية أخرى حقق فريق الشارقة الفوز على البطائح في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الإمارات، بنتيجة 108- 96، والتي جرت على صالة نادي الشارقة، بأشواط 31- 23، 30- 19، 32- 33، 15- 21، على أن تكون مباراة الإياب بين الفريقين يوم غد، والفائز بمجموع المباراتين سوف يتأهل لملاقاة الظفرة في ذهاب الدور ربع النهائي الأحد المقبل.

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