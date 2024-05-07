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الرياضة

رباعية الوصل.. لكل هدف «حكاية»!

رباعية الوصل.. لكل هدف «حكاية»!
7 مايو 2024 12:30

علي معالي (دبي)
لم يكن فوز الوصل على البطائح برباعية انتصاراً عادياً، بل إنه حمل الكثير من الأرقام التي تؤكد بأن «فهود زعبيل» يرغبون في عودة «إمبراطورية» الوصل من جديد، حيث يقترب «الأصفر» مباراة بعد الأخرى من استعادة المجد الغائب منذ 17 عاماً، والعديد من الأرقام المتميزة التي ارتبطت بالفريق بعد الفوز على البطائح، ولعل منها أن «الإمبراطور» هو الفريق الوحيد هذا الموسم الذي حقق الانتصار (4-1) ذهاباً وإياباً على فريق واحد وهو «الراقي».
ومع كل هدف من أهداف الفريق في شباك درويش محمد حارس البطائح، كانت هناك حكاية ورقم جديد وراءه، حيث إن الهدف الأول الذي سجله كايو كانيدو في الدقيقة 13 برأسه جعل فريقه أكثر فرق الدوري هذا الموسم تسجيلاً للأهداف الرأسية بواقع 10 أهداف، وفي نفس الوقت أصبح الوصل الأكثر تسجيلاً للأهداف من الضربات الركنية بواقع 11 مرة.
وأضاف علي صالح الهدف الثاني، وكان من ضربة ركنية أيضاً في الدقيقة 20، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الوصل الانتصار في نهاية المباراة، وهو متقدم أول 20 دقيقة بهدفين نظيفين، وعندما أضاف فابيو ليما الهدف الثالث وبمهارة عالية في الدقيقة 34، كان هو أول هدف لهذا اللاعب بقدمه اليمنى في الدوري منذ 422 يوماً، وكان ذلك في مباراة الشارقة خلال شهر مارس 2023، كما كان الهدف الرابع الذي جاء بتوقيع خمينيز في الدقيقة 71، هو أول هدف يسجله الوصل خارج أرضه من خارج منطقة الجزاء في دوري هذا الموسم.
وأشاد الصربي ميلوش مدرب الوصل بما قدمه فريقه في المباراة، لكنه في نفس الوقت وجه عتاباً للاعبيه بعد الاطمئنان إلى نتيجة المباراة بعد الهدف الثالث، حيث انتفض البطائح وسجل هدفاً، وكان في مقدوره التقليص، مما جعل المدرب الصربي يتدخل لتصحيح أوضاع «الإمبراطور».
قال ميلوش: «فرضنا أسلوبنا على الملعب، وتقدمنا بهدفين سريعين، وهو ما جعل الأمور في صالحنا، وخلقنا العديد من الفرص، وبعد الهدف الثالث حدث نوع من التراخي، ومال الفريق إلى الاستعراض في الملعب، مما أدى إلى ضياع عدة فرص، ولكن في الشوط الثاني عدنا إلى مستوانا، وما يهمني حالياً هو الفوز المقرون بالأداء الجيد، وهو ما تم في النهاية».
وأضاف: «بعد فوز شباب الأهلي ما زال الفارق بيننا 9 نقاط، واللقب ما زال في الملعب، وعلينا التحكم في مستوانا وتحقيق الانتصارات، ومن الصعب تحديد نسبة مئوية لاحتمالات الفوز باللقب».

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