طرح تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي

لندن وأبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية عن طرح تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2024، المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ)، اعتباراً من اليوم في الساعة 1 ظهراً بتوقيت الإمارات، وذلك عبر ticketmaster.ae.

ويشهد الحدث مباراتين تمهيديتين قبل انطلاق الموسم الجديد بين فريقي بوسطن سيلتكس، الفائز بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 17 مرة، ودنفر ناجتس، حامل اللقب، وذلك يومي الجمعة 4 أكتوبر والأحد 6 أكتوبر في«الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي.

ويمكن للجمهور شراء باقات التذاكر الخاصة التي توفر الوصول المتميز وتجارب كبار الشخصيات وعروض الضيافة والإقامة المتكاملة على الموقع الإلكتروني: http://nbaexperiences.com/abudhabi.

وكشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية أيضاً عن عودة تجارب الجمهور التفاعلية «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي» و«منطقة مشجعي NBA» خلال شهر أكتوبر بالتزامن مع المباريات، وتشهد الفعاليتان حضوراً مرتقباً للأسطورة شاكيل أونيل.

وتستضيف «الاتحاد أرينا» يوم الاحتفاء بمشجعي NBA التي تتضمن أنشطة ترفيهية عالمية المستوى ومسابقات لأصحاب مهارات كرة السلة وظهوراً خاصاً لنجوم بوسطن سيلتكس ودنفر ناجتس وشاكيل أونيل وأساطير دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسيتم الإعلان عن استضافة مشاهير آخرين في وقت لاحق.

وتقام «منطقة مشجعي NBA» للعام الثالث على التوالي في منارة السعديات، وتمنح الجمهور فرصة المشاركة في تجارب مميزة وأنشطة ترفيهية تقدمها الجهات الشريكة وظهور خاص لمواهب الدوري الأميركي والعديد من أنشطة كرة السلة ضمن ملعب بالحجم الكامل، وشراء منتجات محدودة الإصدار تحمل علامة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA.

ومن المقرر أن يتم بث مباريات دوري كرة السلة الأميركي على الهواء مباشرة في دولة الإمارات وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط والعالم، لتصل بذلك إلى عشاق كرة السلة في أكثر من 200 دولة ومنطقة عبر التلفزيون والوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي. وإلى جانب الدعم الكبير من شريك التقديم شركة «القابضة» (ADQ)، تحظى المباريات والفعاليات المصاحبة لها بدعم الدار العقارية، وحياكم في أبوظبي، وطيران الإمارات، ونايكي وتيسو.

يذكر أن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تبث في دولة الإمارات منذ موسم 1987-1988. ويمكن للمشجعين متابعة حسابات الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية على منصات إنستجرام، وسناب شات، وإكس لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات باللغة العربية.