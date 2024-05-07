مدرب أهلي جدة يكشف سبب الخسارة أمام الهلال بالدوري السعودي



الرياض (د ب أ)

ألقى الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي باللائمة على إهدار الفرص، عقب خسارة فريقه 1/ 2 أمام ضيفه الهلال في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ28 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وقال يايسله في مؤتمر صحفي بعد المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية: «في الشوط الأول أتيحت لنا العديد من الفرص ودافعنا بشكل جيد، وفي الشوط الثاني تراجعنا قليلاً، والهلال فريق قوي للغاية».

وأرجع مدرب أهلي جدة قلب الضيوف النتيجة، بعدما كانوا متأخرين بهدف، إلى عدم استغلال لاعبيه الفرص لقتل اللقاء. وتابع يايسله: «هذا ما أثر سلباً علينا، خاصة أمام فريق مثل الهلال، لا بد أن يكون عطاؤنا بنسبة 100% للفوز، ومستوانا كان مختلفاً في الشوط الثاني».

ووصف يايسله النتيجة بـ «المحبطة»، مشيراً إلى أن تراجع لاعبيه خلال الشوط الثاني كان طبيعياً، لكنه أشاد بما سماه «تطور الفريق»، مؤكداً ظهور ذلك خلال المباريات الأخيرة، ومستدلاً بتقديم مستوى فني أمام الهلال أفضل من نظيره في (كلاسيكو) الدور الأول بين الفريقين.

وعن رأيه حيال الجاهزية البدنية للأهلي، قال يايسله: «منذ بداية الموسم، أشرت إلى معاناتنا من نقص في الجانب البدني، اللاعب يجب أن يكون جاهزاً لمدة 90 دقيقة خاصة أمام الفرق الكبرى، أكرر منذ فترة طويلة ونحن نعاني بدنياً». وكان الأهلي تقدم بهدف حمل توقيع فراس البريكان، قبل أن يقلب الهلال الطاولة في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين بواسطة ألكسندر ميتروفيتش ومالكوم دي أوليفيرا.

وارتفع رصيد الهلال إلى 86 نقطة، ليعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب البطولة، بفارق 12 نقطة أمام أقرب ملاحقيه النصر، ليصبح بحاجة للحصول على نقطة وحيدة فقط في لقاءاته الأربعة المتبقية بالبطولة هذا الموسم ليتوج باللقب رسمياً، دون النظر لنتائج منافسيه. في المقابل، توقف رصيد الأهلي عند 55 نقطة في المركز الثالث، بعدما تلقى خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 16 فوزاً و7 تعادلات.