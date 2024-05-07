الريال يرفض توصية زيدان وبيلينجهام!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكرت صحيفة «ديفنسا سنترال» أن ريال مدريد الإسباني حدد أهدافه وخططه المتعلقة بالتعاقدات الجديدة هذا الصيف، حيث ينتظر وصول رأس الحربة البرازيلي الشاب إندريك، الذي يكمل في يوليو المقبل 18عاماً، كما يركزعلى إنهاء التعاقد مع الجناح الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والظهير الأيسرالكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ، وإن كان ملف هذا اللاعب الأخير، تجمد قليلاً خلال هذه الأيام الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن الريال يفكر أيضاً في لاعب رابع هو قلب الدفاع الفرنسي الشاب ليني يورو «18عاماً» لاعب ليل، وترى الصحيفة أنه ليس من المستبعد ضمه في الميركاتو الصيفي.

النجم الفرنسي المخضرم زين الدين زيدان المدير الفني السابق للريال، أوصى من قبل إدارة «البلانكوس» بالتعاقد مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو، عندما كان مديراً فنياً للريال، وقبل انتقال سانشو من دورتموند إلى مانشستر يونايتد، جدد طلبه في هذه الآونة الأخيرة، بعدما أصبح اللاعب ملكاً لليونايتد، ويلعب لدورتموند على سبيل الإعارة، ولكن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم يوافق على اختيار زيدان، رغم تألق سانشو هذا الموسم في «البوندسليجا» ودوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن جود بيلينجهام متوسط ميدان الريال، والذي يحمل القميص رقم 5 الذي كان يرتديه زيدان عندما كان لاعباً بـ «سانتياجو برنابيو» في بداية الألفية الثالثة، حذا حذو بطل العالم المتوج بمونديال فرنسا 1998، وأوصى بدوره مجلس إدارة الريال ورئيس النادي والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، بالسعي لضم مواطنه الإنجليزي سانشو هذا الصيف، لمعرفته الجيدة به، حيث تزاملا من قبل في دورتموند، ولكن الإدارة رفضت أيضاً توصية بيلينجهام مثلما رفضت توصية زيدان، وقالت الصحيفة إن مسؤولي «البيت الأبيض» يرون أن بروسيا دورتموند مهتم باللاعب أكثر من الجميع، كما أن اللاعب نفسه يرغب بالاستمرار في «سيجنال إدونا بارك» معقل دورتموند وهو موجود بالفعل الآن على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الذي اشتراه في صيف 2021.

بدأ جادون سانشو، المولود في 25 مارس2000، مسيرة الصبا في واتفورد، ثم انتقل إلى أكاديمية مانشسترسيتي من 2015 إلى 2017، وبعدها شد الرحال إلى ألمانيا ليلعب لبروسيا دورتموند، إلى أن اشتراه مانشستر يونايتد في 2021، ولكنه أعاره لفريقه السابق هذا الموسم.

ويتمتع سانشو بمهارات فردية كبيرة ومعروف بمراوغاته وسرعته وقدرته على الإبداع والإبتكار، ولعب لمنتخبات الشباب الإنجليزية تحت 16 و17 و19 سنة، وانضم لمنتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي في 2018.