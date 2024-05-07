بطل صغير يقلب «طاولة الأشبال» بطموحات كبيرة



معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

أهدى محمد سعيد المسيبي، نادي الشارقة لقب بطولة الدولة لفردي الأشبال الثانية لكرة الطاولة لموسم 2023- 2024، بعدما حصد المركز الأول والميدالية الذهبية بفوزه في النهائي على منافسه يوسف الحواي لاعب نادي النصر 3-2 بعد مواجهة حماسية اتسمت بالإثارة والقوة.

والتتويح هو الثاني على التوالي لنجم الشارقة محمد سعيد بالقاب فئة الأشبال، بعدما توج مطلع الموسم الحالي بلقب «بطولة فردي الأشبال الأولى»، في أكتوبر 2023 على حساب منافسه يوسف الحواي، وحل ثالثاً ثنائي الوصل راشد سعيد وناصر المري.

وشهد مراسم التتويج حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد الطاولة، وأحمد البحر الأمين العام المساعد، وشهدت البطولة مشاركة 75 لاعباً مثلوا 13 نادياً شملت الشارقة، النصر، الوصل، شباب الأهلي، دبا الفجيرة، عجمان، التعاون، المدام، البطائح، خورفكان، الذيد، العربي، أبوظبي لألعاب المضرب.

وتشهد منافسات الموسم الحالي لكرة الطولة، إقامة بطولة فردي الناشئين الثانية مساء الجمعة المقبل في نادي الوصل، وتعقبها بطولة فردي الشباب الثانية ظهر الأحد المقبل بنادي النصر.