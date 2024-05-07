كاراجر: مانشستر يونايتد أحد أسوأ الفرق تدريباً في الدوري الإنجليزي



لندن (د ب أ)

وصف جيمي كاراجر، أحد أبرز خبراء كرة القدم الإنجليزية، فريق مانشستر يونايتد بأنه «أحد أسوأ الفرق تدريباً في الدوري الإنجليزي الممتاز»، مع اشتداد الضغط على إريك تن هاج، مدرب الفريق. وتزايدت حدة الانتقادات الموجهة إلى تن هاج، لاسيما عقب خسارة مانشستر يونايتد صفر / 4 أمام ضيفه كريستال بالاس، أمس الاثنين، في المرحلة الـ36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته الـ13 في البطولة هذا الموسم مقابل 16 فوزاً و6 تعادلات، عند 54 نقطة في المركز الثامن حالياً بترتيب المسابقة. واضطر تن هاج لإشراك 4 لاعبين غير أساسيين في خط الدفاع بسبب لعنة الإصابات التي طاردت الفريق، كما افتقد يونايتد أيضاً نجمه البرتغالي برونو فرنانديز، لكن قائد ليفربول السابق كاراجر لم يتعاطف كثيراً مع المدرب الهولندي.

وشن كاراجر هجوماً عنيفاً على تن هاج في تصريحات أدلى بها لشبكة (سكاي سبورتس) التلفزيونية عقب المباراة، حيث قال: «هذا أحد أكثر الفرق سوءاً من الناحية التدريبية في الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه ليس رأياً، هذه حقيقة، أتفهم أن الخط الخلفي افتقد اللاعبين الأساسيين، وأن مستوى أدائك سينخفض، ولن تكون نتائجك جيدة عندما تفتقد أفضل لاعبيك، هذا واضح، لكن تن هاج بحاجة لتحسين العروض. عليك أن تجعلنا نعتقد أن هناك شيئاً ما، أو تعمل على شيء ما. إذا فقد وظيفته، فلا أعتقد أنه يمكن أن يكون لديه أي شكوى».

أوضح كاراجر في تصريحاته: «لقد كافحت لأرى كيف سيفوز يونايتد، لكنني اعتقدت أن بالاس قد يفوز 1 / صفر أو 2 / 1 في مباراة متكافئة. لا ينبغي أن يتعرض أي فريق يمثل مانشستر يونايتد للخسارة بمثل تلك النتيجة الكبيرة أمام كريستال بالاس».

ولعب كاسيميرو بجوار جوني إيفانز في قلب الدفاع، لكن الثنائي عانى أمسية سيئة، لدرجة أن كاراجر يعتقد أن أيام البرازيلي بالدوري الإنجليزي أصبحت معدودة. رغم انتهاء عقد كاسيميرو مع يونايتد في يونيو 2026، فإن كاراجر نصح اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات مع ريال مدريد الإسباني، بالرحيل عن كرة القدم الأوروبية في يوليو المقبل.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه أرسنال يوم الأحد القادم بالمسابقة، قبل أن يلعب مع ضيفه نيوكاسل في مباراة مؤجلة، بعدها بثلاثة أيام، ثم يختتم لقاءاته في المسابقة بمواجهة مضيفه برايتون في 19 أيار/مايو الجاري. ومن الممكن أن يوجد يونايتد في أدنى ترتيب له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتل الفريق المركز السابع في موسم 2013 / 2014، الذي كان الأول، بعد رحيل السير أليكس فيرجسون عن الفريق، برصيد 64 نقطة، لكنه لم يعد بإمكانه الوصول لهذا الرصيد من النقاط، علماً أنه يتأخر بفارق نقطتين خلف نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز السادس.