«بارامار أنجل» يتوج بكأس الوثبة في ويندسور



لندن (الاتحاد)

توج الجواد «بارامار أنجل» للمالك والمدرب دي توماس، وقيادة شارلي برايس، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ تصنيف 0 65، البالغ إجمالي جوائزه المالية 6 آلاف جنيه إسترليني، الذي أقيم بمضمار ويندسور بارك بالمملكة المتحدة، ضمن فعاليات النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان دعماً وتشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

ولم يتأخر «بارامار أنجل» في إبراز مهاراته، حيث تقدم إلى الصدارة من البداية بثبات، ولم يترك أي مجال لمنافسيه في عمق المستقيم، ليتفوق بفارق 12 طولاً عن وصيفته «فيكتوريا» للمالك والمدرب جيمس اوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجيت، وسجل زمناً قدره 2:02:27 دقيقة في السباق البالغ طوله 1600 متر، فيما جاء في المركز الثالث «الحطاب» لجاي كيلواي، والمالك والمدرب بيتر همرسلاي، وقيادة كالوم شيبارد.



