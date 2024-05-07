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الرياضة

صفية الصايغ بطلة «ضد الساعة» في سباق نزوى

صفية الصايغ بطلة «ضد الساعة» في سباق نزوى
7 مايو 2024 14:30


 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن فريق الإمارات القابضة (ADQ) عن انتصار جديد للاعبته صفية الصايغ، نجمة الدراجات الإماراتية الصاعدة، لتفوز بسباق الدولة لفردي ضد الساعة (ITT) الذي أقيم في منطقة نزوى، لمسافة 20 كم، وحلت اللاعبة زهرة حسين من فريق التطوير الإماراتي في المركز الثاني في نفس السباق، وحصلت على الميدالية الفضية. 

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كما حقق الفريق انتصارات متتالية في سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الأخيرة، وفازت اللاعبة كارلجين سوينكلز بلقب «ملكة قميص الجبال» للمرة السادسة على التوالي في سباق طواف إسبانيا للسيدات، وهو لقب يمنح لأول متسابقة تصل إلى أعلى نقطة جبلية خلال عمليات التسلق المحددة كل يوم. وانتزع الفريق انتصاراً مزدوجاً بفوز لاعبتيه بيرسيكو وجاسباريني في سباقي جراند بريكس دو موربيهان وسباق لا كلاسيك موربيهان على التوالي، فضلاً عن تحقيق لاعبات الفريق لفوز ثلاثي في سباق جران بريميو ديلا ليبرايزون في إيطاليا.
وقالت ميليسا مونكادا، رئيسة الفريق: «يؤكد الفوز الثنائي الذي حققته صفية، سواء في بطولة الدولة للدراجات الهوائية أو في سباق الدولة للفردي ضد الساعة، على موهبتها الاستثنائية، ويجعلها بطلة دولة الإمارات في ركوب الدراجات بلا منازع، وهذا مصدر فخر لنا جميعاً. ونأمل أن تستمر إنجازات صفية في إلهام الفتيات لخوض سباقات الدراجات، وممارسة هذه الرياضة والاستفادة من النظام الذي أنشأه الفريق، كما أن النجاح المستمر للاعبات الفريق في أوروبا أسبوعاً بعد أسبوع، بحصولهن على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والقمصان الخاصة، مصدر للإلهام. لكل واحد منا». 

 

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