رومينيجه: كنا على رأس هذه السفينة لمدة 100 عام



ميونيخ (د ب أ)

دعا كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ، مسؤولي النادي بأن يكونوا أكثر تكتماً في بحثهم المطول عن مدرب جديد، ورفض الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، الفائز بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، وكذلك يوليان ناجلسمان ورالف رانجنيك، مدربا منتخبي ألمانيا والنمسا على الترتيب، فرصة خلافة توماس توخيل، الذي سيرحل عن منصب المدير الفني لبايرن الشهر القادم.

وقال رومينيجه، أحد أساطير بايرن، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للنادي عام 2021، لصحيفة (آس) الإسبانية، قبل لقاء الفريق المرتقب ضد مضيفه ريال مدريد الإسباني غداً الأربعاء بإياب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، إن التسريبات لوسائل الإعلام لم تساعد إدارة النادي الحالية على إيجاد خليفة توخيل حتى الآن.

أوضح رومينيجه (68 عاماً) مخاطبا خليفته يان كريستيان دريسن، وماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن الجديد للشؤون الرياضية، وكريستوف فرويند، المدير الرياضي للنادي: «لا يمكنني إلا أن أوصي بأن نصبح أكثر سرية مرة أخرى».

وأشار رومينيجه لسعي بايرن الناجح للتعاقد مع الإسباني جوسيب جوارديولا عام 2013 بعد أن حصل على إجازة لمدة عام بعد رحيله عن تدريب برشلونة الإسباني، حيث كان تعاقد النادي الألماني معه رغم العروض المقدمة له من عدد من عمالقة الساحرة المستديرة في القارة العجوز، بمثابة صدمة لعالم كرة القدم في ذلك الوقت.

أضاف المسؤول الألماني المخضرم: «عندما وقعنا مع بيب، عملنا على هذه العملية لمدة ستة أشهر ولم يعلم أحد عنها. يتعين عليك أن تتقدم بشكل استراتيجي، ولكن دون أن تكون الخطوة التالية في جميع الصحف كل يوم».

ويعتبر الهولندي إريك تن هاج، مدرب الفريق الرديف السابق لبايرن، والذي يعمل الآن مديراً فنياً لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أحدث اسم يتم ربطه بالفريق الألماني في وسائل الإعلام رغم الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها في إنجلترا بشأن فريقه وتكتيكاته. ولم يتراجع بايرن في الدوري الألماني فقط في الآونة الأخيرة، حيث شهدت قاعة مجلس الإدارة العديد من الشخصيات في السنوات الأخيرة منذ تنحي رومينيجه.

كشف رومينيجه «في الآونة الأخيرة، انحرفنا عن المسار قليلاً، سواء على أرض الملعب أو على مستوى الإدارة». وشدد: «يحتاج بايرن لاستعادة الاستقرار الذي ميز النادي دائماً. عليك أن تتذكر أن أشخاصاً مثل أولي هونيس وفرانز بيكنباور وأنا كنا على رأس هذه السفينة لمدة 100 عام، على الأقل هذا ما تشعر به».