مطر بطل «وينجز فور لايف»

دبي (الاتحاد)

احتفظ المصري أنور مطر بلقب سباق أجنحة من أجل الحياة «وينجز فور لايف» العالمي في نسخته الـ11 في مدينة إكسبو دبي، بدعم مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع مدينة إكسبو دبي، وأديداس، ومستشفيات الإمارات، وتطبيق فيتز، بالتزامن مع جولات أقيمت في التوقيت ذاته بمختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى جمع التبرعات لدعم أبحاث علاج إصابات النخاع الشوكي، والذي شارك فيه 2400 متسابق.

وسجل مطر زمناً قدره 178.55 دقيقة لمسافة 40 كلم، فيما أحرزت الأسترالية كاريس براون لقب فئة السيدات بعدما حققت مسافة 24 كيلومتراً في زمن 125.27 دقيقة.

أما على المستوى العالمي، فنجح الياباني تومويا واتانابي، في الفوز بالمركز الأول، بعدما قطع مسافة قياسية غير مسبوقة، بلغت 70,09 كيلومتر في مدينة فوكوكا اليابانية، بينما ركضت البولندية دومينيكا سيتلماخ 55,02 كيلومتر، خلال السباق الرئيس في بوزنان، لتتصدر فئة السيدات على مستوى العالم.

وجمع الحدث الذي يعتبر أكبر سباق من نوعه عدداً قياسياً جديداً، بمشاركة 265818 شخصاً، في سباقات بعدة مدن كبرى بمختلف قارات العالم، وسجلوا مشاركتهم من خلال تطبيق «وينجز فور لايف».

ونجحت نسخة العام 2024 من سباق «وينجز فور لايف» العالمي في تحقيق الهدف الذي كانت تصبو إليه، إذ جمعت مبلغاً قياسياً جديداً تخطى 8,1 مليون يورو من ريع الاشتراكات والتبرعات، والتي تذهب بنسبة مئة في المئة مباشرة، لتمويل الأبحاث الخاصة بإيجاد علاجات لإصابات النخاع الشوكي.

وحصد السباق على مدى 11 عاماً عشرات الملايين من اليورو، وركض مئات الآلاف من المشاركين لمسافة ملايين الكيلومترات منذ الحدث الأول في العام 2014، وتم كذلك تمويل مئات المشاريع الإنسانية المختلفة التي تم اختيارها بعناية تامة، وتقام النسخة الثانية عشرة من السباق في 4 مايو 2025.