إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في ملحمة «القفال 33»



دبي (الاتحاد)



تتواصل بنجاح علميات التسجيل للمشاركة في سباق النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 11 إلى 19 الجاري.

وشهدت عمليات التسجيل التي تتم عبر البوابة الإلكترونية في موقع النادي، إقبالاً كبيراً من الملاك والنواخذة، حيث وصل العدد حتى عصر اليوم إلى 109 سفن أكدت المشاركة في السباق الكبير.

وتقدم نخبة الأسماء التي ستخوض غمار المنافسة على اللقب رقم 33 في التظاهرة السفن: نمران 211 حامل اللقب 2023 و2021، وحشيم 199 بطل 2022، وغازي 103 (5 ألقاب 2004 و2006 و2013 و2015 و2018)، والشقي 96 بطل 2019، والرائد 92 بطل 2000، وسردال 83 بطل 1996 و1997، وبراق 33 بطل 2014، وزلزال 25 بطل 2010 و2016 و2017، وأطلس 12 بطل 2007، والقفاي 4 بطل 2009.

وأشاد محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 33، مشرف الحدث، بالإقبال الكبير للمشاركة في الحدث، مما يؤكد المكانة الكبيرة التي يحتلها السباق في قلوب أهل الإمارات ومحبي الرياضات البحرية التراثية كقيمة تاريخية بدأت فصول قصتها عام 1991.

وأوضح محمد عبدالله حارب الفلاحي، أن باب التسجيل للمشاركة في السباق سيغلق قبل مغادرة، وفد اللجنة المنظمة للسباق إلى جزيرة صير بونعير، حسب خطط اللجنة المنظمة للانتقال إلى هناك، حسب قرار اللجنة العليا المنظمة على ضوء التقارير الخاصة بحالة البحر مشيراً إلى أن العدد يتوقع أن يزيد مع استمرار استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للنادي، مشيداً بتجاوب الجميع، وهو أمر مبشر بنسخة متميزة واستثنائية.