الجوهرة بطل «النخبة العربية» للناشئين



دبي (الاتحاد)

فاز فريق الجوهرة العُماني بلقب النسخة الثانية من بطولة «كأس النخبة العربية» لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة دلتا بنادي النصر، وشارك فيها 400 لاعب مثلوا 16 فريقاً من 7 دول عربية، وتأتي في إطار سياسة استقطاب وتطوير واكتشاف المواهب الرياضي في المراحل العمرية.

حضر الختام ومراسم التتويج، أحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وأحمد الدليل مدير أكاديمية النصر، ومنير الإمام المدير التنفيذي لشركة دلتا الشريك التشغيلي للبطولة.

وحصل فريق الجوهرة العماني على كأس البطولة، بعد فوزه على فريق النصر في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، فيما حل فريق فرسان الأردن، حامل لقب النسخة الأولى من البطولة في المركز الثالث، وفي منافسات الكأس الفضية فاز فريق أكاديمية فروزا من أبوظبي بالمركز الأول، بعد تغلبه على فريق طرابلس اللبناني بنتيجة 3-1.

وفاز الحسن القاسمي لاعب فريق الجوهرة بلقب أفضل لاعب في البطولة، كما فاز حسين يوسف لاعب الوصل بلقب هداف البطولة بعد تسجيله 6 أهداف، وفاز علاء الدين الصريوي لاعب النصر بلقب أفضل حارس مرمى في البطولة، فيما فازعبدالله القحطاني، إداري فريق فرسان الأردن بلقب الإداري المميز.

وشهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة، وهي: النصر، شباب الأهلي، حتا، الوصل، فرسان إسبانيا، مانشستر سيتي، برشلونة، وفروزا من الإمارات، ومن الأردن شارك فريقا فرسان الأردن، وعمَّان، كما شارك فريق ظهران من السعودية، ومن لبنان شارك فريق طرابلس، ومن العراق شارك فريق العطار، ومن سلطنة عُمان شارك فريقا السيب، والجوهرة.

وتأتي هذه البطولة في إطار الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي في الجانب المتعلق بتطوير المواهب الرياضية، وجذب القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير الرياضة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية دولية لها تأثير على برامج تطوير الناشئين وتطوير السياحة الرياضية بدبي.