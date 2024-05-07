تجارب مفعمة بالنشاط في آسيوية الجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

يستقطب الحي الرياضي الذي يقام على هامش البطولة الآسيوية للجو جيتسو بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الأفراد والعائلات للاستمتاع بفعالياته المتنوعة؛ بدءاً من الأنشطة التراثية، مثل الحنة وحياكة السدو التقليدية، ووصولاً إلى الألعاب الرياضية المناسبة لمختلف الأعمار، والعديد من تجارب تناول الطعام التي تلبي جميع الأذواق.

ويحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بمجموعة مميزة من الألعاب الرياضية والتفاعلية التي تتيح لهم اختبار لياقتهم البدنية وقدراتهم الرياضية، وتقول الطفلة ميكايلا دانييل موراليس، البالغة من العمر 8 سنوات، والتي تقضي أوقاتاً تمارس كرة السلة مع أخيها رافاييل: «أحببت الحي الرياضي لأنه يضم العديد من الألعاب والأنشطة الرياضية والترفيهية وحافلات المأكولات المتنوعة. وسأبقى هنا لأجرب جميع الألعاب والتعرف على المزيد من الأصدقاء».

ويقول محمود يوسف القادم من سوريا برفقة شقيقته: «هذه هي المرة الأولى التي نحضر فيها بطولة لرياضة الجو جيتسو، حيث أرغب بتعريف ابن أختي على هذه الرياضة وتحفيزه لممارستها نظراً لفوائدها العديدة. وسعدنا بالحي الرياضي وخياراته الترفيهية المتنوعة، ما أضفى مزيداً من النشاط والطاقة الإيجابية على أجواء البطولة ونزالاتها القوية. وقد جربنا العديد من المأكولات هنا وتعرفنا على الأنشطة التراثية الإماراتية».