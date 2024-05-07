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الرياضة

مدير عام الهيئة يزور مجلس الشارقة الرياضي

مدير عام الهيئة يزور مجلس الشارقة الرياضي
7 مايو 2024 19:54

 
الشارقة (الاتحاد)
في إطار مبادرة «التواصل الرياضي» التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، زار غانم بن مبارك الهاجري مدير عام «الهيئة» مجلس الشارقة الرياضي، والتقى عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، حيث بحثا العديد من الأفكار والرؤى لدعم مسيرة التنمية الرياضية في الإمارات، وتم خلال الزيارة التعرف على خطط وبرامج المجلس من خلال عرض تفصيلي قدمه مديرو الإدارات، تمهيداً لبحث مجالات التعاون بين الجانبين فيما يحقق مشروعات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
وأشاد غانم بن مبارك الهاجري بالجهود المبذولة من قبل مجلس الشارقة الرياضي لتطوير قطاع الرياضة بالإمارة، وقال: الهيئة «تسعى من خلال مبادرة «التواصل الرياضي» لتعزيز قاعدة البيانات الرياضية على مستوى دولة الإمارات بالتعاون مع المجالس الرياضية ومختلف المؤسسات المحلية، للمشاركة في اكتشاف المواهب وتطويرها من خلال التركيز على الرياضة المدرسية والجامعية، لاسيما وأن المجلس قطع شوطاً طويلاً في سبيل تعزيز ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة في الشارقة، وأكد سعادته استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم لمبادرات المجلس وبرامجه.
ومن جانبه أعرب عيسى هلال الحزامي عن سعادته بالزيارة وأشاد بمبادرة الهيئة والجهود المبذولة للتنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة لدعم مخرجات الحركة الرياضية، وتحقيق الطموحات المنشودة محلياً ودولياً، ورحب بكل سبل التعاون بين الجانبين، مؤكداً أن الكوادر الرياضية ومنشآت البنية التحتية بالإمارة ستكون جاهزة لدعم خطط وبرامج الهيئة، وقال إن اللقاء كان مثمراً للغاية بفضل تقارب وجهات النظر، وستظهر نتائجه من خلال المشروعات المشتركة بين الجانبين في المستقبل.
وتعكس مبادرة «التواصل الرياضي» التزام الهيئة بتفعيل الشراكة وتعزيز التعاون والتواصل على نطاق واسع مع المجالس والاتحادات والأندية الرياضية ومؤسسات القطاع الخاص، وتؤكد المبادرة على أن مسيرة التنمية الرياضية مستمرة وفقاً لنهج مرحلي يشمل جميع الجهات الرياضية في دولة الإمارات لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، كما تهدف إلى الاطلاع على خطط الشركاء وبحث فرص دعم الهيئة لمشاريعهم، إلى جانب استعراض خطط الهيئة ومشاريعها التحولية وفرص التعاون مع الجهات الرياضية بالدولة، بما يدعم تحقيق الطموحات الرياضية الوطنية ويصل برياضة الإمارات إلى العالمية. 

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