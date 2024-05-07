«الفرسان» يرفض الاستسلام ويتمسك بالمنافسة على اللقب

معتصم عبدالله (دبي)

جدد يحيى الغساني، نجم فريق نادي شباب الأهلي، التأكيد على حظوظ فريقه في الاستمرار، وملاحقة الوصل المتصدر، والتمسك بآماله في المنافسة على لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، وقال: «مشوار الدوري لم ينته، وعلينا أن نقدم كل ما لدينا حتى الرمق الأخير، وأن نستمر في المحاولة بتقديم كل ما لدينا، وعدم الاستسلام تجنباً للندم».

وجاءت تصريحات الغساني في أعقاب فوز «الفرسان» المستحق على ضيفه الشارقة 3-1 في قمة «الجولة 22» التي جمعت الفريقين مساء الاثنين على استاد راشد، ليحافظ نجوم «الأحمر» على فارق النقاط التسع مع الوصل المتصدر، والفائز في الجولة ذاتها على مضيفه البطائح 4-1.

وأضاف الغساني: «أبارك لزملائي على الأداء الجيد، وتحقيق المطلوب بحصد النقاط الثلاث أمام فريق قوي وصعب بعيداً عن الظروف التي يمر بها في الموسم الحالي، وتبقى المواجهات أمام الشارقة دائماً قوية، وتتسم بالإثارة والندية».

وعلى الورق تبدو حظوظ «الفرسان» صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة، متاحة للمنافسة بقوة لانتزاع لقب الدوري، مع بقاء 5 مباريات للفريق في الجولات المتبقية، أمام الإمارات، حتا «مؤجلة من الجولة 13»، بني ياس، الوصل، وحتا مجدداً في «الجولة 26» والأخيرة.

في المقابل يحتاج «الإمبراطور» المتصدر برصيد 55 نقطة، إلى 7 نقاط من أجل حسم اللقب الغائب منذ آخر تتويج موسم 2006- 2007، رسمياً دون النظر إلى نتائج بقية المنافسين، حيث تبقت للأصفر 5 مواجهات تتسم بالصعوبة والقوة أمام أندية الوحدة والعين، واتحاد كلباء، وشباب الأهلي، والنصر.

من جهته، عبر الصربي ماركو نيكوليتش، مدرب «الفرسان» عن سعادته بتجاوز فريقه عثرة وداع «البطولة الأغلى» كأس رئيس الدولة بالخسارة أمام النصر 3-4 في نصف النهائي، وإنعاش حظوظه في المنافسة على اللقب، وقال: «حصدنا ثلاث نقاط مهمة بفوز كبير أمام منافس متمرس وصعب، وأعتقد أن فريقي قدم أداءً مشرفاً وكبيراً خاصة خلال مجريات الشوط الثاني، وسنحت لنا 3 إلى 5 فرص محققة قبل تسجيلنا الهدف الثاني»، لافتاً إلى أن البديل إيجور جيسوس نجح في «صنع الفارق».

المباريات المتبقية لـ «ثلاثي القمة»:

الوصل: العين «استاد هزاع بن زايد»، الوحدة «زعبيل»، اتحاد كلباء «الشارقة»، شباب الأهلي «زعبيل»، النصر «آل مكتوم».

شباب الأهلي: حتا «استاد حمدان بن راشد»، الإمارات «استاد الإمارات»، بني ياس «استاد راشد»، الوصل «زعبيل»، حتا «استاد راشد»

العين: الإمارات «استاد الإمارات»، الوصل «استاد هزاع بن زايد»، اتحاد كلباء «استاد هزاع بن زايد»، الوحدة «استاد آل نهيان»، البطائح «استاد هزاع بن زايد»، الجزيرة «استاد محمد بن زايد».