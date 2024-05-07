محمد بن ثعلوب: الأولوية لجماهير «الأمة العيناوية»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، أن إدارة الشركة، وضعت التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، موضع التنفيذ الفوري بتوفير طائرتين، لنقل «الأمة العيناوية»، ومحبي كرة القدم الإماراتية، الراغبين في مؤازرة ومساندة الفريق في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق يوكوهاما مارينوس الياباني يوم السبت المقبل، بحيث تكون الأسبقية في السفر للذين ساندوا الفريق في مبارياته في السعودية.

وقال ابن ثعلوب: «كلنا ثقة في دعم مشوار ممثل الوطن في البطولة الاسيوية الكروية عند مواجهة بطل اليابان باستاد نيسان بمدينة يوكوهاما اليابانية، وسط حضور جماهيري كبير من الفريق المنافس، حيث يشكل الحضور الجماهيري الاماراتي حافزاً لـ«الزعيم» قبل مباراة الإياب بين الفريقين الكبيرين باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين يوم 25 مايو الحالي، حيث تتابع أنظار الملايين من عشاق الكرة في قارة آسيا تلك الجولة الختامية التي تشهد التتويج الذهبي بين بطلي شرق وغرب آسيا».

واختتم: «التاريخ أعاد نفسه ببلوغ المباراة الختامية، بعد فوز الزعيم بلقب تلك البطولة الغالية في أكتوبر 2003، بملعب استاد راجا منجالا في بانكوك على فريق تيرو ساسانا التايلاندي آنذاك، حيث يأمل «الزعيم» أن يطرق أبواب المجد الآسيوي مجدداً، بعد أن تخطى أندية كبيرة وعريقة في مشواره الحالي».