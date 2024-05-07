بعثة العين إلى اليابان استعداداً لمواجهة يوكوهاما

معتز الشامي (دبي)

تغادر بعثة العين إلى طوكيو، مساء اليوم، وذلك لبدء التحضير لمواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام فريق يوكوهاما الياباني، وسط معنويات مرتفعة، بعدما نجح «الزعيم» في تحقيق فوز معنوي على حساب خورفكان ضمن مواجهات الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين.

ويهتم الجهاز الفني بالعين بتحضير جميع اللاعبين لمباراتي الذهاب السبت المقبل في يوكوهاما، ثم العودة في استاد هزاع بن زايد يوم 25 الجاري، حيث يحمل «الزعيم» آمال وتطلعات جماهير الكرة الإماراتية.

وينوي الجهاز الفني بقيادة كريسبو، اصطحاب جميع عناصر الفريق، سواء الذين يحق لهم المشاركة، أو الذين لن يشاركوا في المباراة، وذلك بهدف تعزيز روح الأسرة الواحدة، واستغلال حالة التلاحم بين جميع اللاعبين، لتحقيق الحلم الأهم والفوز بلقب دوري أبطال آسيا، الغائب عن خزائن العين منذ نسخة 2003.

فارق التوقيت

ويأتي السفر المبكر إلى اليابان في خطوة «تكتيكية»، هدفها تعويد اللاعبين على الأجواء في طوكيو، وضبط الساعة البيولوجية، في ظل فارق التوقيت، الذي يصل إلى 5 ساعات، بالإضافة لدرجات الحرارة المتدنية والأمطار المتوقع أن تكون حاضرة منذ الغد، كما ينتظر أن ينزل «الزعيم» في مقاطعة كوكوز تشوا، قريباً من ملعب المباراة، الذي يقع على بُعد 45 دقيقة من طوكيو العاصمة، وهو ملعب نيسان القديم.

وتحمل التدريبات التي أداها العين أمس أخباراً سارة لجماهير الأمة العيناوية، حيث بدأ إيريك في التعافي من الإصابة، التي كانت قد لحقت به في مباراة الهلال، ويسعى الجهاز الفني لرفع الحالة البدنية والفنية للاعب المميز في الجبهة اليسرى لتشكيلة الفريق، ويحصل على فرصته كاملة للدخول للتدريبات الجماعية، ومن ثم الوقوف على حالته الفنية والبدنية خلال اليومين الحاليين، قبل حسم قرار مشاركته في المباراة من عدمها، حيث يسافر مع البعثة إلى اليابان، ويبقى قرار مشاركته متوقفاً على مدى المستوى الذي يقدمه اليوم وحتى مساء الجمعة قبل المباراة، وفي حالة عدم جاهزيته بنسبة 100% سيكون سعيد جمعة هو البديل الأقرب لشغل مركز الدفاع الأيسر.

ويسعى كريسبو لتجهيز العين بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام يوكوهاما في الذهاب، سعياً لاستغلال سلاح الفريق في العودة يوم 25 الجاري على استاد هزاع بن زايد، وهما عاملا الأرض والجمهور، في ظل تعطش الأمة العيناوية للقب قاري، وكانت إدارة العين قد قررت تخصيص طائرتي «بوينج 777»، لنقل جماهير الأمة العيناوية، خلف الفريق إلى طوكيو لحضور المواجهة المرتقبة في الذهاب، وتقديم الدعم اللازم للفريق للقتال على فرصته خارج ملعبه.

جاهزية وروح عالية

من جانبه، أكد الباراجوياني أليخاندرو كاكو، جاهزية الفريق لمواجهتي الذهاب والإياب في نهائي دوري الأبطال، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين على قبل رجل واحد، وتتعزز روح الأسرة الواحدة وتتجسد في حالة التلاحم الكبيرة الموجودة حول الفريق بغض النظر عن النتائج المحلية، حيث إن الهدف هو المنافسة على لقب آسيا والفوز به منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة، وقال: «أعيننا معلقة على لقب آسيا منذ تأهلنا إلى ربع النهائي، واجهنا فرقاً قوية وتفوقنا أمامها، سواء النصر أو الهلال وهما من الفرق القوية والقادرة على التتويج باللقب».

وأضاف: «نعلم أننا سنواجه منافساً مختلفاً تماماً، عن الهلال والنصر، والكرة اليابانية تمتاز بالسرعة والانضباط التكتيكي، ما يصعب من المواجهة المرتقبة، ولكننا نثق في قدراتنا كفريق ومنظومة نجحت في اختباراتها القارية منذ الدور الأول وحتى نصف النهائي».

وتابع: «معنويات الفريق مرتفعة للغاية، وكل لاعب يدعم زميله، سواء من سيدخل للتشكيلة ويلحق بمباراتي الذهاب أو الإياب، أو من سيتم استبعادهم من المباراتين، حيث بات تحقيق الحلم قريباً، وكل لاعب يعلق عينه على تحقيق هذا اللقب لإسعاد جماهير الأمة العيناوية، ولوضعه في تاريخه المهني بأنه أسهم في تحقيق لقب قاري، وهو ما يجعل جميع اللاعبين على قدر المسؤولية في تلك المهمة الكبيرة».

وأكمل: «هذه المباريات تحتاج إلى 11 مقاتلاً في الملعب، وجميع لاعبي العين أثبتوا أنهم كذلك في المحطات الصعبة التي مرت بنا خلال مشوار البطولة، وعلينا أن نواصل بتلك الروح والعزيمة في آخر محطتين للوصول إلى اللقب».

وشدد كاكو على أن التركيز منصب بشكل قوي على مباراة الذهاب لأنها الأهم، حيث يجب استغلالها لتحقيق التقدم بأفضلية الفوز أو على الأقل عدم الخسارة أمام منافس ليس بالهين، وتابع: «جميع مباريات خروج المغلوب في البطولة خضنا اللقاء الأول فيها على ملعبنا، والدوافع كانت مختلفة وقتها، ولكننا في النهائي نحتاج إلى تعامل مختلف، عبر التركيز على عدم تلقي أي هدف والسعي للتسجيل وهز الشباك، لتسهيل مهمة العودة، خصوصاً أنها ستكون أمام منافس ليس بالسهل، وبالتالي علينا اللعب بروح قتالية عالية حتى اللحظة الأخيرة، وكلنا ثقة في أنفسنا، كما أن تواجد الجماهير خلف الفريق في اليابان سيكون له مفعول إيجابي على جميع اللاعبين بالتأكيد، ونأمل في أن نعيدهم سعداء وأن يكون الاحتفال الكبير في استاد هزاع بن زايد».