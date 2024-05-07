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الرياضة

«عجمان لذوي الإعاقة» يستضيف بطولة البوتشيا

«عجمان لذوي الإعاقة» يستضيف بطولة البوتشيا
8 مايو 2024 02:12

عجمان (الاتحاد)

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استضافت ملاعب نادي عجمان لذوي الإعاقة، بطولة الدولة للبوتشيا التي تنظمها اللجنة البارالمبية الوطنية، ضمن الفعاليات الرياضية البارالمبية للجنة، بمشاركة خمسة فرق من خمسة أندية، ممثلة في: نادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي خورفكان للمعاقين، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي العين للمعاقين.
وقال أحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، إن مثل هذه الفعاليات تعزز الدور الرياضي المهم المنوط بأندية أصحاب الهمم، لتأكيد روح التعاون المثمر في الوطن الواحد الذي يحتوي أبناءه من أصحاب الهمم، وغيرهم على حد سواء، ويقدم لهم أفضل الخدمات من أجل دمجهم في المجتمع، وتحويلهم إلى أفراد نافعين لأنفسهم ومجتمعهم المحلي، فضلاً عن أسرهم الكريمة.
من جانبه، تقدم يوسف سعيد الشامسي، مدير عام نادي عجمان لذوي الإعاقة بالشكر الجزيل إلى أحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس النادي، على هذه الاستضافة الكريمة، والدعم الكبير الذي يقدمه إلى أبنائه من أصحاب الهمم في النادي، ما عاد بالأثر الطيب على نفوسهم.

عجمان
ذوي الإعاقة
خورفكان
دبي
أصحاب الهمم
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