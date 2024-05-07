منتخبنا للجو جيتسو يواصل التألق في «آسيوية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

واصل منتخبنا الوطني للجو جيتسو تألقه في منافسات فئة الشباب، تحت 18، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجو جيتسو التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ونجح أبطال الإمارات في رفع رصيد الدولة في منافسات فئتي الناشئين والشباب إلى 28 ميدالية ملونة بواقع، 7 ذهبيات، و4 فضيات، و17 برونزية.

وتمكن لاعبو منتخبنا الوطني من إحراز 5 ذهبيات، وفضيتين، و12 برونزية في اليوم الخامس من البطولة، وتوج بالذهب كل من دانة البريكي وزن 40 كجم، وسالم القبيسي وزن 56 كجم، والعنود الحربي وزن 44 كجم، وعبدالله الدرمكي وزن +85 كجم، وزمزم الحمادي وزن 57 كجم وحقّق الميداليات الفضية كل من شمسة العامري وزن 48 كجم، وخلود البلوشي وزن +70 كجم فيما توج بالميداليات البرونزية كل من هيرة الظاهري وزن 40 كجم، وميثاء المزيني وزن 48 كجم، وموزة الراشدي وزن 52 كجم، وشوق البلوشي وزن 70 كجم، وإبراهيم المنصوري وزن +85 كجم، ومنصور البلوشي وذياب الدرمكي وزن 48 كجم، وعبيد سعيد الكتبي وعمر يونس الريسي وزن 52 كجم، وحارب الحمادي وزن 62 كجم، وعلي الطنيجي وزن 77 كجم، وماجد الشامسي وزن 85 كجم.

ويقول يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: «أداء شبابنا على البساط يستحق الإشادة والتقدير، حيث اتسم بالتفاني والانضباط والتصميم، ما أسهم في مواصلة التفوق، وتحقيق عددٍ مميز من الميداليات الملونة».

ويضيف: «أظهر أبناؤنا وبناتنا أعلى درجات المسؤولية، وحرصوا على متابعة المسيرة الناجحة لزملائهم في المنتخب في هذه البطولة»، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات التي يحققها المنتخب الوطني بفئاته المختلفة هي ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي توفر كل الإمكانات والمقومات لضمان تفوق رياضة الدولة وأبنائها في مختلف المحافل.

ويتابع: «أسهمت استراتيجية الاتحاد المدروسة في الاستثمار بالمواهب في إنتاج جيل من الأبطال يفخر بتمثيل الوطن وتشريفه في أكبر البطولات، وذلك من خلال توفير أفضل الفرص التدريبية للاعبين من معسكرات داخلية وخارجية، والاستعانة بأفضل الخبرات التدريبية على مستوى العالم، ومتابعة تطور اللاعبين ونموهم، والوصول بهم إلى تحقيق الإنجازات لضمان مواصلة مسيرة الإنجازات في المستقبل، وترسيخ ريادة الدولة على الساحة الرياضية العالمية».

وقال عزيز بك توخيروف، مدرب المنتخب الأوزبكي لفئة الناشئين: «سعداء بمشاركتنا في النسخة الثامنة من بطولة آسيا، نجح لاعبونا في تحقيق عددٍ جيد الميداليات الملونة، من ضمنها اربع ذهبيات و6 فضيات و13 برونزية».

وأضاف: «بالنظر إلى قوة المنافسات وحجم المشاركة، فإن ما حققناه يعود علينا بمجموعة من المكاسب الاستراتيجية. لدينا رؤية واضحة وطموحة حول مستقبل اللعبة في أوزبكستان ونخطط لأن نكون من بين أفضل منتخبات القارة في الأعوام الخمسة القادمة».

وتقول دانة البريكي لاعبة المنتخب الوطني في فئة تحت 18 عاماً، والتي حققت ذهبية وزن 40 كجم: «كانت المنافسة في فئتي الوزنية شديدة؛ نظراً لوجود العديد من اللاعبات القويات. لكن المعدن الحقيقي لبطلات الإمارات يظهر في الأوقات الصعبة. تعاملت مع نزالات اليوم بأقصى درجات التركيز والصبر، واستخدمت تقنيات عدة عالية الكفاءة تدربت عليها مع الجهاز الفني، وطبقتها بأفضل صورة ممكنة، خصوصاً في النزال النهائي. أعتقد أن هذا الفوز هو ترجمة للعمل الكبير والدعم غير المحدود الذي نحظى به من قبل الاتحاد والجهاز الفني، فضلاً عن العمل الجماعي وروح الفريق الواحد».

نتيجة إيجابية

يقول سالم القبيسي، لاعب المنتخب الوطني الذي حصد ذهبية وزن 56 كجم: «حققت حلمي بالصعود إلى منصة التتويج بعلم الإمارات، كنت متفائلاً جداً بتحقيق نتيجة إيجابية منذ النزال الأول، وطوّرت من أسلوبي وطريقتي في مواجهة الخصوم بشكل تدريجي. بذلت جهداً مضاعفاً وأسهمت توجيهات المدرب في مساعدتي على إحكام السيطرة على المنافسين خلال النزالات. لا شك في أن تحقيق ذهبية بطولة آسيا للجو جيتسو إنجاز تاريخي يشكّل حافزاً لي في الاستحقاقات المقبلة. أنا في غاية الامتنان لكل من أتاح لي الدعم في مشواري نحو التتويج».

اليوم الختامي

يشارك أبطال منتخبنا الوطني في نزالات فئة تحت «21 عاماً»، ويعوّل الجهاز الفني بشكل كبير على لاعبي هذه الفئة، كونهم يملكون خبرة تمكن معظمهم من تحقيق الميداليات، على ضوء النتائج المميزة التي حققوها خلال بطولة العالم في كازاخستان العام الماضي.