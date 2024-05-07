«كأس رئيس الدولة للكاراتيه» ينطلق 8 يونيو

دبي (وام)

أعلن اتحاد الكاراتيه، إقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه للرجال والسيدات 8 يونيو المقبل، في ختام الموسم الرياضي الجاري، بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتنظيم البطولة وفق الشروط الجديدة. وقال إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكاراتيه، عضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي، إن برنامج منافسات الموسم الجاري يسير وفق ما مخطط له، مع تبقي بطولتين محليتين هما الدوري وكأس رئيس الدولة.

وأضاف: مسابقة الدوري تتضمن إقامة 3 جولات موزعة، بمعدل جولة واحدة للكاتا يوم 18 مايو الجاري، وتعقبها جولتان للكوميتيه، بسبب زيادة أعداد اللاعبين المشاركين، وتقامان يومي 25 مايو الجاري، والأول من يونيو المقبل.

وأشار إلى أن المشاورات مستمرة مع الجهات المختصة بشأن إقامة بطولة كأس رئيس الدولة، وفق اللوائح الجديدة، ومن المنتظر إقامة البطولة في ختام الموسم يوم 8 يونيو المقبل، بدلاً من 15 يونيو، الموعد المقترح السابق الذي يتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وأكد النعيمي أن فتح باب المشاركة في كل من مسابقة الدوري وبطولة كأس رئيس الدولة بدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5 مايو الجاري، ومستمر حتى 20 من الشهر نفسه، وأوضح: «نستفيد من الإحصائيات الخاصة بأعداد المسجلين في كل بطولة من بطولات اتحاد الكاراتيه، لبيان الزيادة في كل موسم، خاصة مع فتح الباب أمام المراكز الخاصة والأندية والأكاديميات للمشاركة في أنشطة الاتحاد، ما انعكس على ارتفاع كبير في إعداد المشاركين»، وقال: إن عدد المشاركين في بطولات الاتحاد تجاوز حتى الآن هذا الموسم أكثر من 900 لاعب ولاعبة، ما يعني زيادة قدرها 50% تقريباً على الأعداد التي شاركت الموسم الماضي.