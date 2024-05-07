البايرن في ضيافة الريال.. أقوى تحديات «الأبطال»

برلين (د ب أ)

يستضيف ريال مدريد الإسباني فريق بايرن ميونيخ الألماني، اليوم، في إياب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال لكرة القدم، بعد أن تعادلا 2-2 على ملعب أليانز أرينا الثلاثاء الماضي، ولابد في لقاء الليلة أن يكون هناك فائز، سواء كان بعد 90 دقيقة أو 120 دقيقة أو بعد ركلات الترجيح.

وودع بايرن ميونيخ منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في آخر ثلاث مواجهات جمعته بريال مدريد، الذي يعد المرشح الأبرز للتأهل للنهائي، خاصة أنه سيخوض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره، كما تصب الأرقام في مصلحة الريال، الذي تمكن من العبور في 18 مواجهة من أصل 19، عندما تفادى الخسارة في مباراة الذهاب، والاستثناء الوحيد كان في موسم 2018-2019 في دور الـ 16 عندما خسر الريال 1-4 على ملعب برنابيو بعد أن فاز في مباراة الذهاب 2-1 أمام أياكس.

في المقابل، ودع بايرن ميونيخ منافسات البطولة بعد التعادل في مباراة الذهاب على أرضه أربع مرات من أصل خمس.

ويدخل ريال مدريد اللقاء منتشياً، بعد أن توج بلقب الدوري الإسباني، قبل نهايته بأربع جولات، عقب فوزه على قادش بثلاثية نظيفة وخسارة غريمه التقليدي برشلونة 2-4 أمام جيرونا.

وطلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، من لاعبيه إغلاق ملف التتويج بلقب الدوري والتركيز في مباراة بايرن من أجل التأهل للمباراة النهائية.

في المقابل، يسعى بايرن ميونيخ هو الآخر للتأهل للنهائي والمنافسة على اللقب حتى لا يخرج بموسم صفري، بعدما فشل في الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني «بوندسليجا»، الذي توج به باير ليفركوزن، كما ودع بطولة كأس ألمانيا من الأدوار الأولى، ويرغب توماس توخيل، المدير الفني في التتويج باللقب لترك ذكرى طيبة لدى الجماهير، خاصة أنه أعلن من قبل أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري.