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يوكوهاما يشحن جماهيره لمواجهة «الزعيم»

يوكوهاما يشحن جماهيره لمواجهة «الزعيم»
8 مايو 2024 10:17

مراد المصري (أبوظبي)
وجه نادي يوكوهاما مارينوس الياباني، الدعوة للجماهير لإقامة حفل استقبال حماسي لحافلة اللاعبين خلال وصولها إلى استاد نيسان، الذي سيواجه عليه العين يوم السبت المقبل في لقاء ذهاب الدور النهائي ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وبحسب النادي فإنه قام بتغيير مخططاته، وسينظم هذه الفعالية، حيث طلب من الجماهير التفاعل مع هذه المبادرة من أجل رفع معنويات الفريق قبل دخول أرضية الملعب، وذلك وسط إقبال جيد على شراء التذاكر من اليابانيين لحد الآن، مما دعا النادي لإصدارة بيان يذكر فيه بعقوبات إعادة بيع التذاكر، والتي تصل إلى الحرمان من دخول الملعب لمدة عام كامل أو غرامة تصل إلى مليون ين ياباني «23,737 درهم إماراتي»، أو كلتا العقوبتين.

 

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كما قام النادي الياباني، بإطلاق مجموعة من المنتجات الخاصة، من القمصان وأدوات التشجيع واللافتات وغيرها، وذلك بمناسبة إقامة هذه المباراة، وذلك تحت شعار «النهائي الآسيوي – دعونا نغزو قمة آسيا».
ويمنح النادي الكثير من الأهمية لهذه المواجهة التي تعتبر النهائي الأول له في دوري أبطال آسيا، وذلك مع وضع تصميم خاص على موقعه الرسمي، والتفاعل مع الحدث بشكل كبير على عكس بعض الأحاديث السابقة أن اللقاء لا ينال أهمية للجماهير اليابانية، وهو ما يفرض على «الزعيم» زيادة جرعة التركيز في المباراة المقبلة لقطع الخطوة الأولى نحو استعادة اللقب القاري.

دوري أبطال آسيا
اليابان
العين
يوكوهاما
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