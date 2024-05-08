صحافة أوروبا: ساعة مبابي «الغريق» انتهت!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم تتعاطف الصحافة الأوروبية مع باريس سان جيرمان الفرنسي بعد هزيمته 0-1 على ملعبه «حديقة الأمراء» أمام منافسه الألماني «المقاتل» بروسيا دورتموند، وإقصائه من نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي، بعد أن فاز عليه بنفس النتيجة في الذهاب بملعب «سيجنال إدونا بارك».

وكان هناك شبه إجماع على أن ماحدث لـ«الباريسي» هو «النغمة المكررة»، التي تحدث كل موسم، حيث تذهب كل محاولات باريس للاقتراب من «الكأس ذات الأذنين الكبيرتين» أدراج الرياح.



ولم يسلم كيليان مبابي من الانتقادات والهجوم لعدم ظهوره بالصورة المطلوبة في تلك المباراة الحاسمة لبلوغ نهائي البطولة.

وكتبت صحيفة «ديلي ميل» عبر موقعها الإلكتروني تقول: سان جيرمان ليس على المستوى الذي يؤهله للفوز بهذه البطولة الكبرى، مشيرة إلى تعرضه لـ «كابوس» جديد.

وأبدت الصحيفة أسفها على مواصلة سان جيرمان محاولاته الواحدة تلو الأخرى على امتداد 7 سنوات، من دون أن ينجح في تحقيق هذا الهدف.

وركزت صحيفة «الجارديان» على إدارة سان جيرمان للمباراة وقالت إن باريس أراد الفوزبالعاطفة، فإذا به يجد نفسه مدفوعاً لليأس وخيبة الأمل.

وفي كتالونيا، ذكرت صحيفة «سبورت» إن ما حدث لسان جيرمان ولمبابي بمثابة «فشل ذريع»، مشيرة إلى إن مبابي عجزعن ارتداء «ثوب الأبطال».

أما صحيفة موندو ديبورتيفو، كتبت تقول: ساعة مبابي انتهت.

بينما جاءت لهجة الصحف الألمانية معتدلة ومتحفظة، ولكنها أشادت بالأداء الإستثنائي لقلب الدفاع «المخضرم» ماتس هوملز، صاحب هدف الفوز في الإياب، كما أشادت بالمدير الفني الألماني إيدن تيزريتش.

وفي مدريد، كتبت صحيفة «آس» عنواناً يقول: بدون دوري أبطال وبدون مبابي، على اعتبار أن «فتى بوندي المدلل» سيكون مدريدياً الموسم القادم، وهذا ما جعل البعض سعيداً في العاصمة الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى إن مباراة إقصاء باريس هي آخر مباراة يلعبها مبابي في دوري الأبطال بقميص سان جيرمان، وأضافت: بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، يودع باريس بمزيد من الألم وقليل من المجد، ووصفت الصحيفة ماحدث في «حديقة الأمراء» بأنه «مأساة».

وذهبت صحيفة «ماركا» إلى أبعد من ذلك إذ تحدثت عن «غرق» مبابي وخيبة أمله، وقالت: مبابي يسقط من جديد، ولم يبلغ المجد بعد ولن يحكم أوروبا أو يسيطر عليها إذا استمر في سان جيرمان.