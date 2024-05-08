«السجل الخالي» سلاح ليفركوزن في مواجهة طموحات روما الأوروبية

برلين (د ب أ)

يستضيف فريق باير ليفركوزن الألماني فريق روما الإيطالي، في إياب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، غداً الخميس، بحثاً عن التأهل الرسمي لنهائي البطولة، والاقتراب خطوة أخرى نحو التتويج بالثلاثية هذا الموسم.

وقطع ليفركوزن، الذي لم يخسر في أي مباراة حتى الآن في المسابقات كافة، خطوة كبيرة نحو التأهل بعدما فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب الأولمبيكو، معقل فريق روما، بهدفين.

ويحتاج ليفركوزن للتعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب من أجل العبور للنهائي، الذي يقام في دبلن، والاقتراب خطوة من تحقيق ثاني ألقابه هذا الموسم، بعدما حسم التتويج بلقب الدوري الألماني «بوندسليجا»، علماً بأنه سيخوض نهائي كأس ألمانيا أمام كايزرسلاوترن يوم 25 من الشهر الجاري.

وهذا هو الموسم الثاني على التوالي الذي يشهد مواجهة بين الفريقين في ذات الدور، حيث كان ليفركوزن ودع نسخة العام الماضي من الدور قبل النهائي أمام روما، ولكن هذه المرة يبدو ليفركوزن هو المرشح الأبرز للتأهل للنهائي، في ظل الأفضلية التي يمتلكها من مباراة الذهاب.

وتمكن ليفركوزن مؤخراً من تسجيل أهداف في أوقات متأخرة من المباريات، ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم هذا الموسم، وتمكن من تمديد سلسلة تفاديه للهزيمة للمباراة الـ48 بعدما حقق فوزاً كبيراً على آينتراخت فرانكفورت 5/ 1 يوم الأحد الماضي.

وتبدو الأمور مستقر لفريق ليفركوزن من أجل مواصلة مشواره من دون هزيمة هذا الموسم وتحقيق اللقب الأوروبي، خاصة بعدما أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق، بأنه سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

وحرص ألونسو على إجراء عدة تغييرات في تشكيلة الفريق الأساسية في مواجهة فرانكفورت الأخيرة، حيث أجرى ثمانية تغييرات في التشكيل الذي خاض مباراة الذهاب في إيطاليا، وعلى الأرجح في مباراة الإياب سيعود لنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الذهاب.

ويدخل ليفركوزن اللقاء من دون إصابات، وسيتكمن ألونسو من الاستعانة بخدمات جوناثان تاه وجيريمي فريمبونج وأليكس جريمالدو، والعديد من اللاعبين الآخرين. في المقابل، ورغم الخسارة على أرضه للمرة الثانية في آخر 33 مباراة بالبطولات الأوروبية للأندية، لم يتخل روما عن هدفه بالتأهل للمرة الثالثة على التوالي لنهائي إحدى البطولات الأوروبية.

وتحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، وعقب الفوز على ليفركوزن 1/ صفر في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي لنسخة البطولة في العام الماضي، فشل روما في التتويج باللقب بعد الخسارة أمام إشبيلية في المباراة النهائية، علماً أن الفريق كان قد توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم قبل الماضي.

ويرغب دانيلي دي روسي، المدير الفني لروما، في قيادة فريقه وقلب تأخره في مباراة الذهاب للتأهل للنهائي، لاسيما وأنه لم يخسر سوى في أربع مباريات فقط من 22 مباراة، قاد بها الفريق منذ توليه مسؤولية تدريبه خلفاً لمورينيو.

وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، يستضيف أتالانتا الإيطالي فريق مارسيليا الفرنسي. فرص الفريقين في التأهل للنهائي متساوية، خاصة بعدما تعادلا في مباراة الذهاب التي أقيمت بفرنسا 1/1، حيث إن الفائز بمباراة الإياب سيتأهل للنهائي لمواجهة الفائز من مواجهة ليفركوزن وروما.

ويهدف أتالانتا للصعود لنهائي بطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، لكي تتاح له الفرصة للفوز بلقبين هذا الموسم، خاصة وأنه سيواجه يوفنتوس في وقت لاحق من هذا الشهر في نهائي كأس إيطاليا.

ومنذ خسارته في مباراة الإياب أمام ليفربول في دور الثمانية بالدوري الأوروبي، لم يخسر أتالانتا في أي مباراة من مبارياته الخمس، حيث تمكن من تحقيق أربعة انتصارات في الدوري، بالإضافة لتعادله في مباراة الذهاب أمام مارسيليا.

ويرغب مارسيليا في العودة لنهائي البطولة، الذي وصل إليه آخر مرة في موسم 2017/ 2018، عندما خسر من أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة.

ومنذ مباراة الإياب لدور الثمانية أمام بنفيكا البرتغالي خاض مارسيليا أربع مباريات، حيث تعادل في مباراتين بالدوري، وحقق انتصاراً وحيداً، قبل أن يتعادل مع أتلانتا في مباراة الذهاب.