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الرياضة

«أبوظبي للفورمولا4» يدشن مغامرته الجديدة من «افتتاحية المونديال»

«أبوظبي للفورمولا4» يدشن مغامرته الجديدة من «افتتاحية المونديال»
8 مايو 2024 11:20

أبوظبي (الاتحاد)
يدشن فريق أبوظبي للزوارق السريعة مغامرة جديدة، بالمشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا4، والتي تنطلق أولى جولاتها من بلجيكا اليوم، وتستمر حتى بعد غد، وتدخل الجولة البلجيكية ضمن سلسلة جولات البطولة التي يتم تنظيمها تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وباعتبارها الجولة الافتتاحية.
ويشارك الأبطال الشبان في فريق أبوظبي سالم اليافعي، وأحمد الرميثي بطموحات تحقيق المراكز الأولى، مع اكتساب الخبرة وتطوير المهارة، خاصة وأنهما يمثلان الجيل الجديد من المتسابقين في الفريق.
وكان متسابقا فريق أبوظبي قد خضعا لتدريبات وتمارين مكثفة في إيطاليا، قبل المشاركة في الجولة عبر معسكر أقيم من أجل التحضير للمنافسة القوية.
وتستكمل جولات البطولة لاحقاً هذا الموسم في كل من ألمانيا وفنلندا خلال هذا الصيف.
من جهته وجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، متمنياً التوفيق للمتسابقين الشبان عبر المشاركة الحالية، لا سيما وأنه ثاني موسم لهما عبر البطولة في رحلة اكتساب الخبرة والتسلح بمهارات التحدي والمنافسة في المسابقة العالمية.
وأكد سالم الرميثي أن تحضير المتسابقين، وإعدادهم يأتي في إطار خطط النادي الطموحة، من أجل صناعة أجيال شابة وجديدة بالفريق، واستمرار المشاركات المختلفة للفريق في التحديات العالمية كافة.

 

 

 

الزوارق السريعة
فريق أبوظبي للفورمولا
فريق أبوظبي للزوارق السريعة
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