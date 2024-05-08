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«ثاندر» يعبر «مافريكس» في «افتتاحية الإقصائية» بالمتألق «ألكسندر»

«ثاندر» يعبر «مافريكس» في «افتتاحية الإقصائية» بالمتألق «ألكسندر»
8 مايو 2024 11:33

واشنطن(د ب أ)
سجل شاي جيلجيوس ألكسندر 29 نقطة وتسع متابعات، ومرر تسع تمريرات حاسمة، ليقود فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على دالاس مافريكس 117/ 95، في المباراة التي جمعتهما في أولى سلسلة المواجهات المباشرة بالدور قبل النهائي بالمجموعة الغربية بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وسجل شيت هولمجرين 19 نقطة، وسبع متابعات، وأضاف جالين ويليامز 18 نقطة، ليحافظا على سجل فريقهما خالياً من الخسارة في الأدوار الاقصائية.
وتقام المباراة الثانية مساء الغد في أوكلاهوما.
في المقابل سجل لوكا دونتشيتش 19 نقطة لفريق مافريكس، وأضاف كيلي إيرفينج 20 نقطة ودانييل جافورد 16 نقطة و11 متابعة.
وفي مباراة أخرى سجل جايلين براون 32 نقطة، وأضاف ديريك وايت 25 نقطة، ليقودا بوسطن سلتيكس للفوز على كليفلاند كافالييرز 120/ 95 في سلسلة المواجهات المباشرة بالدور الثاني من الأدوار الإقصائية للمجموعة الشرقية.
وأضاف جايسون تايتم 18 نقطة، و11 متابعة وبايتون بريتشارد 16 نقطة لفريق سلتيكس، الذي سيستضيف المباراة الثانية مساء الغد.
في المقابل سجل دونوفن ميتشيل 33 نقطة، ومرر ست تمريرات حاسمة، وأضاف إيفان موبلي 17 نقطة و13 متابعة لكليفلاند. 

كليفلاند كافالييرز
دوري كرة السلة الأميركي
أوكلاهوما سيتي ثاندر
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