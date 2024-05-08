مروان فهد يحلق بجناحي «الصقور» في «بيت النمور»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل مروان فهد لاعب نادي الإمارات بتسجيل أول «ثنائية» في مشواره في «دوري أدنوك للمحترفين»، حينما قاد «الصقور» لتحقيق فوز ثمين أمام مضيفه اتحاد كلباء 2-1، ضمن «الجولة 22»، ليفرض المدافع صاحب الـ 24 عاماً اسمه على نجومية الجولة.

وسجل مروان هدفيه في مرمى حمد المنصوري حارس مرمى اتحاد كلباء والمتوج بجائزة أفضل حارس في الشهر الماضي، في الدقيقتين 16 و21 من زمن الشوط الأول، قبل أن يقلص «أصحاب الأرض» الفارق بهدف مهدي قايدي من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وأسهمت ثنائية مروان فهد المنتقل إلى «الصقور» قادماً من شباب الأهلي في «الميركاتو الشتوي»، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2023- 2024، في إنعاش حظوظ فريقه في البقاء بعدما رفع الإمارات رصيده إلى 14 نقطة من 20 مباراة في المركز قبل الأخير، مقابل 20 لخورفكان الثاني عشر من 21 مباراة، و22 لكلباء الحادي عشر من 22 مباراة.

ومثلت المواجهة أمام اتحاد كلباء الـ 19 في مشوار مروان فهد في «دوري المحترفين» على مدار ثلاثة مواسم، بعدما شارك في 7 مباريات فقط موسمي 2021-2022,2022-2023، مقابل 8 مباريات في الموسم الحالي مع شباب الأهلي والإمارات على التوالي.

واستحق مروان فهد بجانب بقية زملائه في تشكيلة «الصقور»، إشادة المدرب الإيطالي بينيتو كاربوني الذي حصد نقطته الرابعة مع «الصقور» في أول مباراتين بعد صعوده من وظيفته كمساعد إلى منصب الرجل الأول في الجهاز الفني للنادي خلفاً لمواطنه والتر زينجا.

وقال كاربوني الذي عبر عن فخره بأداء لاعبيه: «كنت واثقاً من تقديمنا لهذا الأداء، ويومياً يقدّم اللاعبون 150% من مجهودهم في ملعب التدريبات بغية التطور»، وأضاف: «أنا واثقٌ بأنهم لو واصلوا بهذه الطريقة، وواصلوا بذل الجهود على مدار الأسبوع، فسوف ينعكس ذلك على النتائج على المدى الطويل».

وتدرج مروان فهد في فرق المراحل السنية بنادي دبي في فئة «الأشبال 12 عاماً بدايةً من موسم 2011- 2012، وصولاً إلى الفريق الأول مع نادي شباب الأهلي موسم 2021-2022، قبل الانتقال إلى ناديه الحالي الإمارات على سبيل الإعارة في الموسم الحالي 2023-2024.

وشارك فهد مع منتخبي الشباب مواليد 1999، والأولمبي في أكثر من بطولة رسمية، بدايةً بخوض منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للمنتخبات الأولمبية 2021، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.