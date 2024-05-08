32 لاعباً في قائمة «نجوم العرض الشامل» بالدوري!

عمرو عبيد (القاهرة)

لا خلاف على أن كرة القدم تُعد لعبة جماعية في المقام الأول، لكن هذا لا يمنع ظهور بعض اللاعبين أحياناً في «رداء البطل الأوحد»، وخلال الموسم الحالي، تألق 32 لاعباً في دور «نجم العرض الشامل»، حيث سجّل بعضهم كل أهداف الفوز أو تعديل النتيجة لمصلحة فرقهم في مباراة واحدة، أو صنعوا جميع الأهداف، أو دمجوا التسجيل والصناعة بغزارة خلال مواجهة واحدة.



7

ولأنه كان النجم البارز في الجولة الـ 22، فقد انضم يحيى الغساني إلى كتيبة «نجوم العرض الشامل»، بعدما سجل هدفاً عادل به النتيجة لمصلحة «الفرسان» أمام «الملك»، قبل أن يقلب الطاولة ويصنع هدفين تاليين ليحسم الفوز لمصلحة «القلعة الحمراء»، ودخل الغساني قائمة خاصة في صفوف شباب الأهلي، الذي يملك أكبر عدد من هؤلاء النجوم، الذين قاموا بجميع أدوار البطولة في مباريات سابقة بمفردهم، وضمن 7 لاعبين بارزين، تألق مؤنس دبور أمام «فخر أبوظبي» في الجولة 18 بتسجيل هدفين وصناعة ثالث، مثلما فعل يوري سيزار في الجولة 15 أمام «النسور»، وكان سيزار قد اشترك مع جويلهيرم دا سيلفا خلال «ملحمة السباعية» في الأسبوع العاشر أمام «الصقور»، حيث سجل كل منهما هدفين أيضاً وصنع ثالث، بإجمالي 6 بصمات من 7 في تلك الموقعة الشهيرة.

4

سجّل وليد أزارو «سوبر هاتريك» في شباك «النمور» خلال الجولة الـ17، ليقلب تأخر «البركان» من 1-2 إلى فوز بنتيجة 4-2 وقتها، ولم يكن أزارو وحده «نجم الشباك» في تلك المواجهة، لأن زميله جيانلوكا مونيز زاحمه في تلك الاحتفالية، بصناعة 3 أهداف بصورة مباشرة، بل إنه امتلك واقعياً «4 أسيست» في تلك المباراة، لأن تمريرته العرضية الأخيرة أسفرت عن الهدف الرابع أيضاً، وشاركهما لاعب «السماوي»، تاولانت سولجمانوف، في «الرقم 4»، بعدما سجل هدفين ثم صنع مثلهما في الجولة 21، ليقود فريقه إلى الفوز على «الإعصار» بنتيجة 4-2 أيضاً.



5

ويرتبط نجم «الراقي» البارز، سيكو بابا جاساما، بالرقم 5 بصورة مثيرة، حيث سجّل 5 أهداف وصنع مثلها أيضاً خلال 19 مباراة، وهو الأكثر مساهمة في أهداف البطائح بين جميع زملائه، بإجمالي تسجيل وصناعة 10 أهداف، لكن الطريف أنه سجل وصنع 5 منها خلال مباراتين، كان «بطلهما الأوحد»، في جولتين متتاليتين، حيث سجل هدفاً وصنع آخر فاز بهما «الراقي» على «العميد» في الجولة السابعة، ثم عاد في «الثامنة» ليُسجل هدفاً ويصنع 2 خلال التعادل مع «الملك».

2

تسجيل هدفين حاسمين أو صناعتهما، أو كليهما معاً، ارتبط بـ21 لاعباً بين 32 ضمتهم تلك القائمة، منهم نجم «الإمبراطور» فابيو ليما، الذي ظهر مرتين في هذا الصدد، حيث سجل وصنع خلال الفوز على «السماوي» في الجولة 16، ثم كرر نفس الأمر ليتعادل «المتصدر» مع «فخر أبوظبي» في الجولة الـ21، أما يوري سيزار فكان على موعد مختلف مع «الفرسان»، حيث كرر مرتين المساهمة بـ 3 أهداف في مباراة واحدة، حيث كانت الأولى خلال «سباعية الصقور»، ثم سجل هدفين وصنع الثالث خلال الفوز 3-0 على حساب «النسور» في الجولة الـ 15.



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قائمة بعض الفرق ضمت لاعباً واحداً فقط نجح في الظهور بتلك الصورة «البطولية»، حيث قدمها أليخاندرو بوزويلو في الجولة الرابعة، عندما قاد «فخر أبوظبي» للفوز 3-1 على «الراقي»، بتسجيله هدفاً وصناعة 2، في حين قاد لابا كودجو «الزعيم» بهدفيه للفوز على «الإعصار» في الأسبوع الثاني، وهو ما قام به مانولو جابياديني مع «العميد» خلال تعادله مع «النمور» في الجولة 21، كما سجّل عمر خربين هدفي تعادل «العنابي» مع «الإمبراطور» في الجولة العاشرة، وكان قد حصل بنفسه على ركلة الجزاء التي أعاد بها «أصحاب السعادة» إلى المباراة.

